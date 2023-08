Weltmeisterschaft Fnatic startet mit Sieg gegen Zeta bei Valorant Champions Stand: 09.08.2023 13:01 Uhr

Titelfavorit Fnatic ist erfolgreich in die Valorant Champions gestartet. Das Team der britischen E-Sport-Organisation besiegte bei seinem ersten WM-Spiel Zeta Division mit 2:0.

Der Erfolg gegen die japanische E-Sport-Organisation glich einer Machtdemonstration: Sowohl auf der ersten Map Fracture (13:5) als auch auf der zweiten Map Haven (13:6) ließen die Fnatic-Profis ihren Gegnern keine Chance.

Dabei verwandelte sich die Shrine Expo Hall in Los Angeles, in der die Gruppenphase ausgespielt wird, in ein echtes Tollhaus. Jede erfolgreiche Aktion wurde lautstark gefeiert. Eine Stimmung, die auch die E-Sportler fasziniert: "Die Menge war der Wahnsinn", sagte Fnatics Nikita "Derke" Sirmitev im Siegerinterview im Turnierstream.

Nächster Gegner auf dem Weg in die WM-Playoffs ist Bilibili Gaming. Die Chinesen besiegten überraschend NRG aus den USA mit 2:0.