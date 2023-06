Premier-League-Absteiger Ex-Gladbach-Coach Farke soll Leeds United übernehmen Stand: 29.06.2023 16:23 Uhr

Nach dem Aus beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat Daniel Farke nach Informationen des TV-Senders Sky einen neuen Trainerjob gefunden.

Demnach übernimmt der 46-Jährige Leeds United. Farke habe sich mit dem englischen Premier-League-Absteiger grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, wie Sky berichtete. Nach der Klärung letzter Details soll Farke seinen Vertrag in den kommenden Tagen unterschreiben.

Neben Farke war auch Brendan Rodgers in Leeds im Gespräch, er übernimmt aber nun Celtic Glasgow. Nach Informationen von unter anderem "Sport1" und Sky hat der schottische Meister und Pokalsieger Celtic auch Gespräche mit Farke geführt.

In Leeds wird Farke Nachfolger von Sam Allardyce, von dem sich der Club nach dem Abstieg getrennt hatte. Für Farke wäre es eine Rückkehr auf die Insel. In England absolvierte er seine bislang längste Trainer-Station. Zwischen 2017 und 2021 coachte Farke Norwich City und führte den Verein 2019 und 2021 gleich zweimal zurück in die Premier League.

Bei Borussia Mönchengladbach einigten sich Trainer und Club nach nur 36 Pflichtspielpartien Ende vergangener Saison auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Mit Farke war die Borussia in der Bundesliga lediglich auf Rang zehn gelandet und hatte die Europapokal-Plätze deutlich verpasst. Sein Nachfolger bei den Fohlen ist Gerardo Seoane.