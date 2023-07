Transfers Eintracht Frankfurt leiht Verteidiger Koch aus Leeds aus Stand: 06.07.2023 21:49 Uhr

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt leiht den deutschen Nationalspieler Robin Koch für eine Saison von Leeds United aus England aus.

Der 26 Jahre alte Innenverteidiger soll zunächst bis zum Sommer nächsten Jahres bei den Hessen bleiben, wie der Club mitteilte. Laut Medienberichten könnte Koch anschließend auch fest zur Eintracht wechseln.

"Robin war in Leeds einer der Kapitäne, hat in der deutschen Nationalmannschaft gespielt und wird auch bei uns eine zentrale Rolle einnehmen", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. Koch ergänzte in einer Vereinsmitteilung: "Ich bin in den letzten drei Spielzeiten in Leeds in der vielleicht stärksten Liga der Welt sehr gereift - als Fußballer, aber auch als Mensch. Das will ich jetzt wieder in der Bundesliga unter Beweis stellen."

Koch soll angeblich Angebote von Bayer Leverkusen und der SSC Neapel zugunsten der Frankfurter abgelehnt haben. Sein Vertrag beim englischen Premier-League-Absteiger endet im Sommer 2024. Koch absolvierte sein bislang letztes von acht Länderspielen im Juni 2021.