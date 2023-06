Sportpolitik DOSB kann sich Europaspiele auch in Deutschland vorstellen Stand: 22.06.2023 15:12 Uhr

Die Europaspiele ins Land zu holen, wäre für den Deutschen Olympischen Sportbund im Zuge einer möglichen Olympia-Bewerbung eine Option.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ist nicht abgeneigt, die Europaspiele in Zukunft auch ins eigene Land zu holen.

"Es ist eine interessante Veranstaltung, die wir uns durchaus auch in Deutschland vorstellen könnten", sagte Chef de Mission Olaf Tabor auf einer Pressekonferenz zum Auftakt der Europaspiele in Krakau, die bis zum 2. Juli andauern werden.

"Wir hatten im letzten Jahr die European Championships in München, die ein großer Erfolg gewesen ist und allen Beteiligten ein großes Lächeln ins Gesicht gezaubert hat", meinte der Leistungssport Vorstand des DOSB. "Auf dem Weg einer möglichen deutschen Olympia-Bewerbung, für die wir uns gerade aufstellen, könnten die Europaspiele sicher auch eine wichtige Veranstaltung auf der Perlenkette sein." Zumal die Europaspiele an "Wertschätzung und Bedeutung" durch viele Olympia-Qualifikationen und Titelkämpfe gewonnen hätten.

Bedeutsame Zwischenstation

Auch deshalb sei das Multi-Sport-Event in Polen für den DOSB eine bedeutsame Zwischenstation auf dem Weg zu den Sommerspielen in Paris. "Die Europaspiele sind ein wichtiger Gradmesser für die großen Veranstaltungen wie die Paris-Spiele", sagte Tabor. "Sie haben einen ernst zu nehmenden Stellenwert für den DOSB."

Auch die Größe des Team D mit 289 Athletinnen und Athleten sei ein "weiteres Indiz" dafür. Kein anderes der weiteren 47 europäischen Länder schickt so viele Starter in die Wettkämpfe in 29 Sportarten und -disziplinen. Insgesamt nehmen rund 7000 Sportler teil.

Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt würde begrüßen, wenn die Europaspiele auch in Deutschland veranstaltet würden. "Multi-Sport-Events wie auch die European Championships in München sollten in Zukunft öfter vorkommen, weil alle Sportarten davon profitieren: Wer Kanu guckt, schaut auch Beachvolleyball", sagte der 29-jährige Essener, der mit der Beachhandballerin Isabel Kattner bei der Eröffnungsfeier der Europaspiele am Mittwochabend in Krakau gemeinsam die deutsche Fahne getragen hatte: "Da sind wir als Sportler alle froh, dass es so gepusht wird."