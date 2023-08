Bundesliga Djibril Sow wechselt von Frankfurt zum FC Sevilla Stand: 04.08.2023 21:05 Uhr

Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Djibril Sow verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zum Europa-League-Gewinner FC Sevilla.

Das gab der hessische Bundesligist bekannt. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler soll beim spanischen Erstligisten nach übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2028 erhalten. Die Ablösesumme soll bei zehn Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von bis zu vier Millionen Euro liegen. Sows Vertrag in Frankfurt lief noch bis 30. Juni 2024.

2019 war der Profi von den Young Boys Bern nach Frankfurt gewechselt. Für die Eintracht kam Sow auf 160 Pflichtspiele, in denen er acht Tore erzielte und 13 vorbereitete. Den größten Erfolg feierte er mit dem Gewinn der Europa League 2022.