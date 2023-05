Eishockey Bronze bei WM: Lettland erklärt Montag zum Feiertag Stand: 29.05.2023 09:07 Uhr

In Lettland hat das Parlament nach der sensationellen Bronzemedaille der Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft den Montag kurzerhand zum öffentlichen Feiertag erklärt. Die Volksvertretung Saeima in der Hauptstadt Riga traf in der Nacht eine entsprechende Entscheidung.

Damit soll der historische Erfolg gewürdigt und es auch Bewohnern aus den ländlichen Regionen ermöglicht werden, die lettische Mannschaft in der Heimat willkommen zu heißen. Das Team des Mit-Gastgebers der WM soll nach seiner Rückkehr aus Tampere am frühen Nachmittag am Freiheitsdenkmal in Riga empfangen werden.

Lettland hatte im Spiel um Platz drei die USA mit 4:3 nach Verlängerung besiegt und seine erste WM-Medaille überhaupt geholt. Der überraschende Erfolg wurde in dem Eishockey-begeisterten baltischen Staat im Nordosten Europas überschwänglich bejubelt. In Riga hatten sich Tausende Fans in der Innenstadt versammelt, um das Spiel beim Public-Viewing an öffentlichen Plätzen zu verfolgen.

"Gut gemacht! Stolz auf unsere eisernen Männer!", schrieb Staatspräsident Egils Levits auf Twitter zu einem Bild, das ihn nach dem Spiel in der Kabine mit dem Team zeigt. "Lettland ist eine Eishockey-Großmacht!" Auch lettische Medien feierten die Bronzemedaille als einen der größten Erfolge in der Sportgeschichte.