Anders als 2006 Basketball-Finale könnte mit Fußball-EM kollidieren Stand: 18.06.2023 08:47 Uhr

Im Sommer 2024 könnte es zumindest an wenigen Tagen zu Terminkollisionen zwischen der Fußball-EM in Deutschland und der Finalserie der Basketball-Bundesliga kommen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur plant die BBL derzeit - anders als in der Vergangenheit - nicht, ihren Playoff- und Finalkalender extra für das hierzulande stattfindende Großereignis anzupassen.

Ziel der Bundesliga ist demnach eine Beendigung der Playoffs bis zum 17. Juni 2024, weil danach die Abstellungsphase für die Nationalspieler beginnt. In diesem Jahr endete das Finale am 16. Juni mit dem dritten Sieg von Ratiopharm Ulm über die Telekom Baskets Bonn. Die Fußball-EM beginnt am 14. Juni (21.00 Uhr) mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft in München. Theoretisch könnten ein viertes und fünftes Finalspiel der BBL mit den ersten EM-Tagen kollidieren.

2006 hatte sich die höchste deutsche Basketball-Spielklasse mit Blick auf die Fußball-WM in Deutschland noch angepasst und den Spielplan entsprechend nach vorne geschoben. Die BBL-Saison endete damals am 6. Juni und damit drei Tage vor der WM-Eröffnung. In der Saison davor und danach wurde die BBL jeweils erst zwei Wochen später beendet.