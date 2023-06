Sieg gegen Italien Basketball-Damen feiern gelungene EM-Generalprobe Stand: 11.06.2023 22:21 Uhr

Die deutschen Basketballerinnen haben ihr letztes Testspiel vor der EM gewonnen. Das Team der neuen Bundestrainerin Lisa Thomaidis siegte am Sonntag (11.06.23) in Pordenone gegen Gastgeber Italien mit 70:65 und feierte damit eine gelungene Generalprobe für die an diesem Donnerstag beginnende Europameisterschaft in Slowenien.

Thomaidis hatte erstmals in der Vorbereitung ihren kompletten Kader zur Verfügung. Svenja Brunckhorst rückte als Point Guard in die Startformation und führte klug Regie. Beste Werferin in der deutschen Mannschaft gegen die ebenfalls für die EM qualifizierten Italienerinnen war Leonie Fiebich mit 17 Punkten. Zudem sicherte sich die Spanien-Legionärin noch zehn Rebounds und schaffte damit ein sogenanntes Double-Double.

Bundestrainerin Lisa Thomaidis sah im letzten Testspiel vor der EM einen Sieg gegen Italien.

Von Italien aus geht es für die deutsche Mannschaft an diesem Montag weiter nach Slowenien. In der Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes auf Mitfavorit Frankreich, Gastgeber Slowenien und Großbritannien.

"Unser Ziel ist es, aus der Gruppe rauszukommen", sagte Thomaidis. Dafür ist mindestens Platz drei nötig, um danach in einem Überkreuzspiel mit dem Tabellenzweiten der Gruppe D um den Einzug ins Viertelfinale zu kämpfen.