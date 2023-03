Bundesliga 50+1-Regel: DFL verabschiedet Vorschlag für Bundeskartellamt Stand: 08.03.2023 12:14 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga hat dem Bundeskartellamt einen Vorschlag für eine angepasste 50+1-Regel vorgelegt.

Dieser sieht vor, dass die Klubs mit Ausnahmegenehmigungen, also Bayer 04 Leverkusen, TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg, unter bestimmten Bedingungen einen Bestandsschutz erhalten, aber keine weiteren Vereine diese Regelung nutzen können. Das Präsidium habe einstimmig für diesen Vorschlag gestimmt, teilte die DFL am Mittwoch (08.03.2023) in einer Pressemitteilung mit.

Eine Überraschung war das nicht. Die Sportschau hatte bereits im Februar über Vorschläge von Liga und Vereinen bestätigt.

Kartellamt kritisiert Ausnahmen

Das Kartellamt hatte die 50+1-Regel im Jahr 2021 als unbedenklich eingestuft, aber die drei Ausnahmen für die TSG 1899 Hoffenheim mit dem damaligen Mehrheitseigner Dietmar Hopp sowie die von Unternehmen gelenkten Klubs Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg kritisiert.

Im Schreiben des Kartellamts an die DFL hieß es auch: "Während die Grundregel für sich genommen aufgrund der damit verfolgten sportpolitischen Ziele voraussichtlich kartellrechtsneutral wäre, ergibt sich dieses Ergebnis nicht mehr in Zusammenschau mit der Förderausnahme." Seitdem läuft ein Klärungsverfahren.

Die Hoffenheimer hatten unlängst mitgeteilt, dass Hopp seine Stimmrechtsmehrheit ohne Entschädigung an dem Mutterverein zurückgeben werde.

Die 50+1-Regelung besagt im Grundsatz, dass die Entscheidungsmehrheit bei einem Investoreneinstieg immer beim Stammverein bleiben muss. Damit soll verhindert werden, dass Klubs - wie beispielsweise in England - vollständig veräußert werden.