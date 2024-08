Norris schneller Keine Pole für Verstappen beim Heimspiel Stand: 24.08.2024 16:10 Uhr

McLaren-Pilot Lando Norris hat sich die erste Pole Position nach der Formel-1-Sommerpause gesichert. Im letzten Training zuvor hatte es einen heftigen Crash gegeben.

Der WM-Zweite Norris verwies in der Qualifikation Lokalheld Max Verstappen auf den zweiten Platz. Für Norris war es die dritte Pole in diesem Jahr und die vierte seiner Karriere. WM-Spitzenreiter Verstappen verpasste hingegen seine vierte Pole in den Niederlanden nacheinander.

Sein Rückstand auf Norris betrug mehr als drei Zehntelsekunden. Dritter wurde Oscar Piastri aus Australien im zweiten McLaren. "Ich werde alles geben. Aber wenn man mehr als drei Zehntel zurück ist, muss man realistisch bleiben" , sagte Verstappen. Das erste Rennen nach der Sommerpause findet am Sonntag um 15 Uhr statt.

Dabei bietet sich Norris die große Chance, in der WM näher an Verstappen heranzurücken. Der Kurs an der niederländischen Nordseeküste ist eng und bietet wenig Möglichkeiten zum Überholen. Entsprechend wichtig ist ein guter Startplatz. Verstappen dagegen muss die Fortsetzung seiner Sieglosserie fürchten. Die vergangenen vier Rennen hat er nicht gewonnen, sein Vorsprung in der WM auf Norris beträgt derzeit 78 Punkte.

Hülkenberg und Hamilton vorzeitig raus

Nico Hülkenberg war zuvor vorzeitig ausgeschieden. Der Haas-Pilot musste sich in der zweiten K.o.-Runde mit Position 14 begnügen. Den letzten Durchgang erreichen nur die zehn schnellsten Fahrer.

Ebenso erging es Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der Mercedes-Mann wurde nur Zwölfter.

Heftiger Crash im Training

Ein heftiger Crash von Williams-Pilot Logan Sargeant hatte zuvor das Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen der Niederlande überschattet. Der US-Fahrer verlor ausgangs von Kurve drei die Kontrolle über seinen Wagen. Der Williams schlug auf dem nassen Asphalt mit der rechten Flanke in die Leitplanke ein. Sargeants Auto fing Feuer, der 23-Jährige konnte aber selbstständig aussteigen. Das dritte Freie Training, das 60 Minuten dauert, wurde erst nach 44-minütiger Unterbrechung wieder freigegeben.

Am Qualifying konnte Sargeant dann nicht mehr teilnehmen. Der englische Rennstall konnte den demolierten Wagen des US-Amerikaners, der kommende Saison für Carlos Sainz (Ferrari) weichen muss, nicht mehr rechtzeitig reparieren.