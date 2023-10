Formel 1 Verstappen holt die Pole Position in Katar Stand: 06.10.2023 20:13 Uhr

Auf dem Weg zu seiner WM-Krönung ist Max Verstappen auch in Katar der Maßstab. Im Qualifying zum Großen Preis am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) sicherte sich der Red-Bull-Pilot seine 30. Pole Position in der Formel 1 vor McLaren-Pilot Lando Norris und George Russell im Mercedes.

Nico Hülkenberg stellte seinen Haas auf Startplatz 15. Der Emmericher schied ebenso im zweiten Qualifying-Abschnitt aus wie der zuletzt formstarke Ferrari-Pilot Carlos Sainz (12.) und Verstappens Teamkollege Sergio Perez (13.).

Platz sechs im Sprint reicht zum Titelgewinn

Womöglich wird der Grand Prix für den 26-jährigen Verstappen bereits zum Schaulaufen, denn schon Rang sechs im Sprintrennen am Samstag (19.30 Uhr MESZ/Liveticker sportschau.de) reicht ihm, um aus eigener Kraft seinen dritten Fahrertitel frühzeitig perfekt zu machen.

Die Startreihenfolge für den Sprint wird am Samstagnachmittag (15.00) ermittelt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Verstappen nach dem Sprint noch nicht rechnerisch durch ist, kann er im Grand Prix am Sonntag alles klar machen. Vertagt zum Großen Preis der USA Ende Oktober wird die WM-Entscheidung nur, wenn der Meisterschaftszweite Perez (177 Zähler Rückstand) in Katar mindestens 32 Punkte auf den Niederländer gutmacht.