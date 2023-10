Nach heftigen Angriffen Internationaler Sport in Israel ruht Stand: 09.10.2023 14:23 Uhr

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas steht in Israel der internationale Sport still. Betroffen sind auch deutsche Teams.

So wurden die Länderspiele der deutschen Handballerinnen und U21-Fußballer abgesagt. Unterdessen stellte sich der deutsche Sport an die Seite Israels und verurteilte die heftigen Angriffe, die am Samstag (07.10.2023) begonnen hatten. "Es gibt keine Rechtfertigung für die Tötungen und die brutale Gewalt gegen die Zivilbevölkerung" , schrieb etwa der FC Bayern auf X (vormals Twitter) und drückte seine Sorge um "die Freunde in Israel" aus.

Die Europäische Fußball-Union sagte geplante Länderspiele auf europäischer Ebene in Israel ab, darunter auch das für den 17. Oktober angesetzte Auswärtsspiel der deutschen U21-Auswahl in der Qualifikation für die Junioren-EM 2025 in Petach Tikwa. Gleiches gilt auch für das EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz, das am Donnerstag stattfinden sollte. Ob das weitere Qualifikationsmatch von Israel auswärts gegen Kosovo am 15. Oktober ausgetragen werden kann, will die UEFA noch weiter prüfen.

Handballerinnen nicht nach Tel Aviv

Für die deutschen Handballerinnen fällt die Reise zum Länderspiel in Tel Aviv am Samstag ebenfalls aus. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, wie der Deutsche Handballbund (DHB) nach Absprache mit dem europäischen Verband EHF am Sonntagabend mitteilte. "Der Handball rückt in der aktuellen Lage komplett in den Hintergrund" , wird Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB, in der Mitteilung zitiert.

Eine folgerichtige Entscheidung. "Keine von uns möchte in der aktuellen Situation nach Israel reisen, das gibt die Lage nicht her. Es gibt derzeit wichtigere Dinge als ein Handball-Spiel" , hatte DHB-Kapitänin Alina Grijseels nach Ausbruch der heftigen Kämpfe dem Portal "handball-world" gesagt.

Auch Basketballspiele verschoben

Im Basketball sind zwei Europapokalspiele betroffen. Die für Donnerstag angesetzte Euroleague-Partie zwischen Mailand und Maccabi Tel Aviv sowie die für Mittwoch geplante Eurocup-Begegnung zwischen Hapoel Shlomo Tel Aviv und Vilnius wurden auf unbestimmte Zeit verschoben, wie die Organisatoren der beiden Wettbewerbe mitteilten.

Seit Samstag schwere Angriffe

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus Israel überraschend mit Raketen angegriffen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Im Gegenzug bombardierte die israelische Luftwaffe unterdessen weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen. Zwei Tage nach dem Angriff gingen die Kämpfe am Montagmorgen weiter.