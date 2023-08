Dritter Wettkampftag in Budapest Die WM-Höhepunkte am Montag Stand: 20.08.2023 16:44 Uhr

Am Montagabend (21.08.2023) werden in Budapest vier Goldmedaillen vergeben. Im Fokus steht dabei ganz zum Schluss das Finale über 100 m der Frauen. Der dritte Wettkampftag im Überblick. Wir halten Sie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

400 m Hürden Männer (19.35 Uhr)

Die DLV-Athleten Joshua Abuaku und Emil Agyekum wollen nach starken Vorlaufleistungen über auch im Halbfinale überzeugen. Der Einzug ins Finale der schnellsten acht Läufer am Mittwoch (23.08.2023, 21.50 Uhr, im Liver-Ticker bei sportschau.de) ist schwierig, aber vor allem für Abuaku nach persönlicher Bestzeit von 48,32 Sek. im Vorlauf nicht unmöglich. Er lief dort die drittschnellste Zeit der insgesamt 24 Halbfinal-Teilnhmer.

Dreisprung Männer (19.40 Uhr)

Ex-Europameister Max Heß ist beim Finale der weltbesten Dreispringer in Budapest nur Zuschauer - er war in der Qualifikation hängengeblieben. Als Favorit auf Gold tritt der erst 18 Jahre alte Weltjahresbeste Jaydon Hibbert aus Jamaika an. Dem U20-Weltmeister gelang in der Qualifikation mit 17,70 Metern die mit Abstand größte Weite. Titelverteidiger Pedro Pichardo aus Portugal hat für die WM abgesagt.

Diskuswurf Männer (20.30 Uhr)

Für den WM-Titel gibt es in diesem Jahr gleich mehrere Favoriten: Der letztjährige Weltmeister Kristjan Ceh aus Slowenien, Olympiasieger Daniel Stahl aus Schweden oder auch Mykolas Alekna, Sohn von Litauens Diskus-Legende Virgilijus Alekna, werden wohl um Gold mitwerfen. Der deutsche Meister Henrik Janssen ist ebenfalls im Zwölfer-Finalfeld dabei, er überstand die Qualifikation knapp als Elfter.

100 m Frauen (20.35/21.50 Uhr)

Um kurz nach halb neun wird es spannend: Schafft Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper aus Berlin erstmals in ihrer Karriere den Einzug ins 100-m-Finale, das um 21.50 Uhr auf dem Programm steht? Im Vorlauf am Sonntag (20.08.2023) hatte es die 26-Jährige nach eigener Aussage leicht im Rücken gezwickt, die Zeit von 11,21 Sek. war für sie schwach. In dieser Saison ist Lückenkemper bereits 11,00 Sek. gelaufen, ihre persönliche Bestzeit steht bei 10.95 Sek.

Vorlauf-Schnellste war mit Sha'Carri Richardson aus den USA in 10,92 Sek. eine der Goldfavoritinnen. Auch die bereits 36 Jahre alte Shelly-Ann Fraser-Pryce und deren Team-Konkurrentin Shericka Jackson sowie Marie-Josée Ta Lou von der Elfenbeinküste zählen zu den Medaillen-Anwärterinnen - wenn sie alle wie erwartet das Halbfinale überstehen.

110 m Hürden Männer (20.05 Uhr/21.40 Uhr)

Über 110 m Hürden strebt der US-Amerikaner Grant Holloway wie zuvor sein legendärer Landsmann Greg Foster den dritten WM-Triumph nacheinander an. Etwas dagegen hat aber mit Sicherheit Olympiasieger Hansle Parchment aus Jamaika. Erst einmal müssen beide aber das Halbfinale ohne Sturz oder größeren Fehler überstehen, damit der Einzug ins Finale am späten Abend (21.40 Uhr) gelingt. Warnendes Beispiel für die Favoriten ist Rasheed Broadbell aus Jamaika: Der Weltjahresbeste stürzte im Vorlauf und musste seine Medaillenträume damit aufgeben. Ein DLV-Hürdensprinter war über diese Strecke nicht am Start.