Achter Wettkampftag in Budapest Die WM-Höhepunkte am Samstag Stand: 25.08.2023 22:40 Uhr

Am Samstag (26.08.2023) gehen in Budapest die Marathonläuferinnen auf die Strecke, außerdem fällt die Entscheidung im Zehnkampf. Abends werden sechs weitere Goldmedaillen vergeben - unter anderem über 4x100 m. Der achte Wettkampftag der Leichtathletik-WM im Überblick. Wir übertragen im Ersten und im Livestream, außerdem halten wir Sie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

Marathon Frauen (7.00 Uhr)

Die 78 gemeldeten Marathonläuferinnen müssen sich trotz der frühen Startzeit in ihrem WM-Rennen auf hohe Temperaturen einstellen. Für den DLV geht in Budapest die Olympia-Sechste Melat Yisak Kejeta vom Laufteam Kassel an den Start. Nach einer Babypause knackte die 30-Jährige in diesem Jahr als Dritte des Ottawa-Marathons die WM-Norm. Die persönliche Bestzeit der gebürtigen Äthiopierin stammt noch von ihrem ersten Marathon 2019 in Berlin: 2:23:57 Std.

Zehnkampf (10.05 Uhr)

Gelingt Leo Neugebauer der ganz große Coup? Der deutsche deutsche Rekordhalter legte einen bärenstarken ersten Tag hin und führt. Der 23-Jährige greift nach Gold, während Europameister Niklas Kaul verletzt aufgeben musste. Mit den 110 m Hürden starten die Zehnkämpfer in ihren zweiten Tag, bevor es in zwei Gruppen mit Diskuswurf (11.00/12.05 Uhr), Stabhochsprung (13.00/14.00 Uhr) und Speerwurf (19.05/20.10 Uhr) weitergeht. Die Entscheidung fällt im abschließenden 1.500-m-Lauf (21.25 Uhr).

Kugelstoßen Frauen (10.25 Uhr/20.15 Uhr)

Die Kräfte und Nerven der Kugelstoßerinnen werden am vorletzten WM-Tag arg strapaziert: Zehn Stunden liegen zwischen der Qualifikation für das WM-Finale und dem Kampf um die Medaillen. Mit Yemisi Ogunleye (Elfte in der Weltjahresbestenliste), Sara Gambetta (15.) und Julia Ritter (31.) schickt der DLV ein Trio in den Wettkampf. Für alle drei wäre bereits das Erreichen des Finals ein Erfolg. Titelverteidigerin ist Chase Ealey aus den USA, die Weltjahresbeste ihre Teamkollegin Maggie Ewen (20,45 m).

Stabhochsprung Männer (19.25 Uhr)

Gold für Titelverteidiger, Weltrekordler und Olympiasieger Armand "Mondo" Duplantis - alles andere wäre im Stabhochsprung-Finale eine Riesenüberraschung. Der 23-jährige Schwede (6,12 m) und Ernest John Obiena von den Philippinen (6,00 m) sind die einzigen im Finalfeld, die in diesem Jahr die Sechs-Meter-Marke überquert haben. Die DLV-Springer Oleg Zernikel, WM-Fünfter in Eugene, und Gillian Ladwig waren in der Qualifikation hängengeblieben. Der EM-Zweite Bo Kanda Lita Baehre fehlt verletzt.

Bei der WM in Eugene sprang "Mondo" Duplantis mit Weltrekord zum Titel.

4x400 m Staffel (19.30/19.55 Uhr)

Die "langen Staffeln" des DLV verpassten im vergangenen Jahr in Eugene die WM-Finals - und wollen es dieses Mal besser machen. Bei den Männern sind Jean Paul Bredau, Fabian Dammermann, Marc Koch, Manuel Sanders und Marvin Schlegel nominiert, bei den Frauen Elisa Lechleitner, Mona Mayer, Skadi Schier, Alicia Schmidt und Luna Thiel. Auf beiden Strecken gehen das US-Quartett als Titelverteidiger an den Start. Die Finals bilden am Sonntag (27.08.2023, 21.37/21.50, Live-Ticker bei sportschau.de) den Schlusspunkt der WM in Budapest.

800 m Männer (20.30 Uhr)

Vor dem Finale über 800 m der Männer war kein klarer Favorit auszumachen. Im Halbfinale lief der Kenianer Emmanuel Wanyonyi die schnellste Zeit. Vor einem Jahr war er WM-Vierter, in diesem Jahr könnte er es aufs Podest schaffen. Der Weltjahresschnellste Wyclife Kinyamal aus Kenia ist in Budapest nicht am Start. Das gilt auch für deutsche Läufer.

Emmanuel Wanyonyi blieb im Halbfinale als einer von nur drei Läufern unter 1:44 Min.

5.000 m Frauen (20.50 Uhr)

Nach Gold über 1.500 m will die Kenianerin Faith Kipyegon auch über 5.000 m den WM-Titel holen. Sifan Hassan aus den Niederlanden könnte den Plan der Weltjahresschnellsten aber durchkreuzen. Europameisterin Konstanze Klosterhalfen blieb verletzt zu Hause.

Faith Kipyegon will wieder vor Sifan Hassan ins Ziel kommen.

4x100 m Staffel (21.40/21.53 Uhr)

Höhepunkt des Abends sind die Finals über 4x100 m bei den Männern und Frauen - bei den Männern ohne deutsche Beteiligung. Joshua Hartmann und Co. ließen im Vorlauf den Staffelstab fallen. Die DLV-Frauen um Gina Lückenkemper waren mit schwachen Wechseln zunächst auch raus, doch nach einem erfolgreichen Protest darf das deutsche Quartett im Finale antreten. Vor einem Jahr in Eugene hatten die deutschen Sprinterinnen hinter den USA und Jamaika Bronze gewonnen.

Mit dem US-Quartett könnte Noah Lyles nach seinem 200-m-Titel am Freitag sein drittes Gold holen. Sha'Carri Richardson greift mit den US-Girls nach ihrem zweiten Titel, ebenso wie die 200-m-Weltmeisterin Shericka Jackson aus Jamaika.