Siebter Tag bei der Leichtathletik-WM Übergabe-Patzer - beide deutsche Staffeln erfolglos Stand: 25.08.2023 21:08 Uhr

Die deutsche Staffel hat über 4x100 m eine herbe Enttäuschung erlebt - bei einer Stabübergabe patzte das Team. Der Überblick zum siebten Tag der Leichtathletik-WM in Budapest, über den die Sportschau auch im Live-Ticker berichtet.

4x100 m - deutschem Team fällt der Stab runter, Italien mit schnellster Zeit

Deutschland startete mit Kevin Kranz, der an Lucas Ansah-Peprah übergab. Der Wechsel von ihm zu Joshua Hartmann misslang völlig, der Stab fiel zu Bode, das deutsche Team schied aus. Yannick Wolf kam nicht mehr zum Zug.

Den Vorlauf gewannen die USA mit Chris Colema, Fred Kerley, Brandon Carne und JT Smith in 37,67 Sekunden vor dem jamaikanischen Team mit Ackeem Blake, Oblique Seville, Ryiem Forde und Rohan Watson in 37,68 Sekunden. Die schnellste Zeit der beiden Vorläuf lieferte das italienische Team im anderen Vorlauf: Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta und Filippo Tortu kamen 37,65 Sekunden ins Ziel.

4x100 m - schlechte Übergaben kosten wertvolle Zeit

Die deutsche Frauen-Staffel lief stark, hatte aber mehrfach Schwierigkeiten bei der Staffelübergabe, was wertvolle Zeit kostete. Am Ende verpassten Louise Wieland, Sina Mayer, Gina Lückenkemper und Rebekka in 42,78 Sekunden Haase Platz drei und damit den sicheren Einzug ins Finale. Sie mussten hoffen, über die Zeit weiterzukommen. Doch die Zeiten im anderen Vorlauf waren dann besser als die der deutschen Staffel - das Aus.

Die deutschen Sprinterinnen Gina Lückenkemper (r.) und Rebekka Haase beim Wechsel während eines Laufs der 4x100-m-Staffeln.

Wieland sagte der Sportschau zu ihrem Wechsel auf Mayer, von der Nebenbahn sei ihr eine andere Läuferin "mit dem Arm in die Bahn gegangen, so bin ich so ins Straucheln gekommen" . Die schnellste Zeit der Vorläufe lieferten die USA ab. Tamari Davis, Twanisha Terry, Tamara Clark und Melissa Jefferson liefen die Strecke in 41,59 Sekunden.

Zehnkampf - Neugebauer nach vier Disziplinen vorne, Kaul verletzt raus

Auch nach der vierten Disziplin bleibt der deutsche Zehnkämpfer Leo Neugebauer in Führung. Der 23-Jährige meisterte im Hochsprung 2,02 Meter und kommt nun auf 3.730 Punkte. Am Vormittag hatte der deutsche Rekordhalter seine persönlichen Bestmarken im Weitsprung und im Kugelstoßen gesteigert. Der kanadische Olympiasieger Damian Warner und sein Landsmann Pierce Lepage sind mit jeweils 3.662 Zählern die ersten Verfolger. Zum Abschluss des ersten Tages stehen noch die 400 Meter auf dem Programm.

Europameister Niklas Kaul gab vor der fünften Disziplin wegen Fußproblemen auf. Der frühere Weltmeister überquerte 2,02 Meter, verzichtete danach auf weitere Versuche und verließ den Stadion-Innenraum. Der Mainzer wurde zunächst behandelt, dann teilte der deutsche Verband die Aufgabe mit. Der Ulmer Manuel Eitel bewältigte 1,99 Meter und liegt mit 3.410 Zählern auf dem zwölften Rang. Titelverteidiger und Weltrekordler Kevin Mayer stieg wegen Achillessehnen-Problemen nach dem Weitsprung aus.

800 m - Hering ohne Chance aufs Finale

Christina Hering (München) hatte keine Chance auf die Teilnahme am Endlauf über 800 m. Die EM-Siebte schied im Halbfinale in 2:01,66 Minuten aus. Für die 28-Jährige war bereits das erneute Überstehen des Vorlaufs wie im Vorjahr in Eugene ein Erfolg.

Die zweite deutsche Starterin Majtie Kolberg (Ahrweiler) war anders als 2022 nicht ins Halbfinale eingezogen und in 2:01,41 Minuten in der ersten Runde gescheitert. SID ml cl