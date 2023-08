Sechster Tag bei der Leichtathletik-WM Bitter! Parsons stürzt und scheidet über 5.000 m aus Stand: 24.08.2023 20:42 Uhr

Tag sechs bei der Leichathtletik-WM in Budapest: Sam Parsons erlebte einen bitteren Vorlauf über 5.000 m und schied aus. Wer setzt sich die Hürden-Kronen bei den Frauen auf? Die Sportschau berichtet live und hält sie zudem mit dem Live-Ticker auf dem Laufenden.

5.000 m - Parsons stürzt und scheidet aus

Bitterer hätte es für Sam Parsons nicht laufen können. Im ersten Vorlauf über 5.000 m stürzte der in den USA lebende DLV-Athlet, weil er dem Kenianer Nicholas Kipkorir in die Hacke lief. Parsons rappelte sich zwar wieder auf, brachte das Rennen auch zu Ende, kam aber abgeschlagen als Letzter (4:03,14 Minuten) ins Ziel - keine Chance auf die erneute WM-Finalteilnahme.

Im Sportschau-Interview zeigte sich der 29-Jährige, der in Eugene so beherzt ins Finale gestürmt war, vollkommen frustriert. "Ich wollte eine gute Show machen, dass die Leute in Deutschland stolz auf mich sind", sagte Parsons. "Aber das ist Sport, manchmal geht es so hoch und manchmal auch so tief."

Titelverteidiger Jakob Ingebrigtsen (13:36,21/Norwegen), der am Mittwochabend über 1.500 m eine bittere Niederlage kassiert hatte, kam ebenso locker weiter wie der starke Äthiopier Berihu Aregawi (13:33,23). Weltrekordler und Olympiasieger Joshua Cheptegei (Uganda), der zum WM-Auftakt seinen dritten Titel in Serie über die 10.000 m geholt hatte, war nicht am Start.

200 m - Unfall sorgt für Verschiebung der Halbfinalläufe

Vor den drei Halbfinalläufen über die 200 m der Männer kam es vor dem Stadion zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge, die Golf-Carts ähneln und die Athleten transportierten, stießen zusammen. In einem saßen die 200-m-Sprinter um Weltmeister Noah Lyles. Ein Mann fiel aus einem der Autos.

Lyles und die anderen 200-m-Sprinter saßen in dem anderen Auto und waren sichtlich geschockt. Der Jamaikaner Andrew Hudson hielt sich nach dem Zusammenprall das Auge, klagte anschließend über Probleme. Daraufhin wurde das erste 200-m-Halbfinale, in dem Hudson mit Llyes um 20.20 Uhr laufen sollte, verschoben.

Lyles zeigte sich wenig später dann aber unbeeindruckt: Der Titelverteidiger lief problemlos (19,76) in das Finale, Hudson (20,38) schied aus. Der 26-jährige Lyles könnte als erster Sprinter seit Usain Bolt (2015) beide WM-Titel über 100 und 200 m gewinnen. Der deutsche Hoffnungsträger Joshua Hartmann, der vor wenigen Wochen noch den deutschen Rekord auf 20,02 Sekunden verbessert hatte, war wegen eines taktischen Fehlers bereits im Vorlauf gescheitert.

200 m - Weltmeisterin Richardson im Finale

Sha'Carri Richardson greift nach dem zweiten Gold. Die 100-m-Weltmeisterin zog als Zweite ihres Halbfinallaufs in 22,20 Sekunden ins Finale am Freitag (21.40 Uhr) ein. Die Olympia-Dritte Gabrielle Thomas aus den USA legte in 21,97 Sekunden die beste Zeit hin.

35 km Gehen - Linke starker Fünfter bei spanischem Doppelsieg

Die Medaille verpasst, aber eine ganz starke Leistung gezeigt: Christopher Linke kam wie schon über 20 auch über 35 km auf Platz fünf. Und auch diesmal schaffte der Potsdamer in 2:25:35 Stunden einen deutschen Rekord. Den Titel sicherte sich 20-km-Weltmeister Álvaro Martín (2:24:30). Den spanischen Doppelsieg machte Maria Perez (2:38:40 Stunden) bei den Frauen perfekt.