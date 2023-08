So läuft der achte WM-Tag in Budapest Kugelstoßen - Ogunleye mit Bestleistung im Finale Stand: 26.08.2023 12:38 Uhr

Yemisi Ogunleye hat mit einer persönlichen Bestleistung das WM-Finale im Kugelstoßen erreicht. Auch Sara Gambetta kam weiter. Der achte Tag bei der Leichtathletik-WM in Budapest im Überblick. Wir halten Sie im Ersten und im Livestream sowie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

Kugelstoßen - Ogunleye und Gambetta im Finale

Yemisi Ogunleye aus Mannheim hat mit einer persönlichen Bestleistungvon 19,44 m das WM-Finale im Kugelstoßen (20.15 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de) erreicht. Die Qualifikation überstand auch ihre DLV-Teamkollegin Sara Gambetta aus Halle an der Saale (18,70). Die Wattenscheiderin Julia Ritter schied trotz Saisonbestweite von 18,41 m aus. "Ich will die Weite noch einmal abrufen - und vielleicht geht es heute Abend ja noch einmal weiter", sagte Ogunleye im Sportschau-Interview. Die 24-Jährige ist "froh", nach nur wenigen Stunden Pause erneut in den Ring gehen zu dürfen: "Über Nacht wäre ja sicher noch einmal Nervosität aufgekommen." Gambetta ist ebenfalls "superhappy", im Finale mit dabei zu sein.

Zehnkampf - Neugebauer verpatzt Start in Tag zwei

Leo Neugebauer hat zum Start in den zweiten Zehnkampf-Tag zwei herbe Dämpfer einstecken müssen und Gold aus den Augen verloren. Über 110 m Hürden schaffte der 23-Jährige nur 14,75 Sek., auch mit dem Diskus (47,63 m) blieb er deutlich unter seinen Möglichkeiten. Mit aktuell 6.341 Punkten hat er die Führung, die er nach dem ersten Tag innehatte, verloren und ist nur noch Vierter. Vorne liegt der Kanadier Pierce Lepage (6.505). Der zweite deutsche Teilnehmer Manuel Eitel ist Elfter (5.912).

Marathon - Kejeta hält lange mit und wird Elfte

Marathonläuferin Melat Yisak Kejeta hat bei der WM in Budapest kein Wörtchen um die Medaillenvergabe mitreden können. Rund ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter belegte die Athletin des Laufteams Kassel bei anspruchsvollen äußeren Bedingungen in 2:29,04 Stunden den guten elften Platz. Gold ging an die Äthiopierin Amane Beriso Shankule (2:24,23).