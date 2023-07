FAQ zur Para-WM Leichtathleten Rehm und Co. starten in Paris Stand: 06.07.2023 11:30 Uhr

Am 8. Juli wird in Paris die Para-Leichtathletik-WM eröffnet. Das deutsche Team geht mit großen Medaillenchancen ins Rennen. Neben den Routiniers wie Markus Rehm gibt's einige spannende deutsche Newcomer. Die wichtigsten Fragen zur Veranstaltung, die bis zum 17. Juli dauern wird.

Wie sieht das deutsche Team aus?

Angeführt von Weitspringer und Goldfavorit Markus Rehm (34) fahren die deutschen Leichtathleten nach Paris. Insgesamt umfasst das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) 29 Athletinnen und Athleten sowie zwei Guides.

Wie sind die deutschen Medaillenchancen?

Bundestrainerin Marion Peters will für die erste WM nach vier Jahren Pause wegen der Coronakrise keine Medaillenprognose abgeben, ist ein Jahr vor den Paralympics aber optimistisch. " Wir sind alle bereit und freuen uns, dass es losgeht ", sagte Peters. Rehm, fünfmaliger Weltmeister, gilt erneut als Goldfavorit. Erst Ende Juni hatte der Leverkusener seinen Weltrekord auf 8,72 Meter verbessert.

Welches sind die bekanntesten deutschen Starter?

Ein Abo auf die Favoritenrolle hat Weitspringer Markus Rehm, der in seiner langen Karriere bei Para-Wettkämpfen bislang immer gewann. Felix Streng blieb über 100 Meter zweimal mit zu viel Rückenwind nur eine Hundertstelsekunde über dem 100-Meter-Weltrekord und auch Johannes Floors deutete über seine Paradestrecke über 400 Meter in Rhede an, dass sein Weltrekord von 45,78 Sekunden in Paris wackeln könnte, wenn alles zusammenpasst.

Wie lief die letzte WM?

Zuletzt in Dubai 2019 hatte das deutsche Team mit sieben Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen groß abgeräumt. Irmgard Bensusan und Johannes Floors waren auf der Tartanbahn jeweils zu Doppel-Gold gesprintet, Markus Rehm und Léon Schäfer sprangen in der Sandgrube zum WM-Titel und Birgit Kober gewann im Kugelstoßen.

Gibt es einen deutschen "Geheimtipp"?

Vor allem dem kleinwüchsigen Kugelstoßer Yannis Fischer, der als EM-Bronzemedaillengewinner 2021 auf Platz zwei der Weltrangliste in der Klasse F40 rangiert, darf einiges zugetraut werden. Sein Trainingskollege Niko Kappel steht dabei sinnbildlich für die starke Formentwicklung im deutschen Team. Nachdem der Paralympics-Sieger 2016 und Weltmeister 2017 in dieser Saison lange nicht in Fahrt kam, flog die Kugel jüngst bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Singen auf 14,84 Meter - sein drittweitester Stoß überhaupt, nur 15 Zentimeter unter seinem Weltrekord aus dem vergangenen Jahr.

Welche Bedeutung hat die WM für die Paralympics 2024?

1.287 Meldungen aus über 100 Nationen gingen beim Organisationskomitee ein - beim Highlight ein Jahr vor den Paralympics in der gleichen Stadt wollen alle dabei sein. Dass die Spiele dann nicht wie die WM im von Grand-Prix-Veranstaltungen bekannten Stade Charléty stattfinden, sondern im großen Stade de France, spielt da eine untergeordnete Rolle. Auch so werfen die Paralympics bereits ihre Schatten voraus. Eine Platzierung unter den ersten Vier garantiert einen sogenannten Slot für die deutsche Nationalmannschaft, also einen Startplatz für 2024.