Leichtathletik in Stockholm Diamond League - Mihambo Zweite, Klosterhalfen enttäuscht Stand: 02.07.2023

Weitspringerin Malaika Mihambo ist beim Meeting der Diamond League in Stockholm Zweite geworden. Konstanze Klosterhalfen enttäuschte über 5.000 Meter, Diskuswerferin Kristin Pudenz überzeugte.

Mihambo verpasste den Sieg am Sonntag (02.07.2023) hauchdünn, stellte ihre Saisonbestleistung mit 6,66 Metern trotz schlechten Wetters aber ein. "Ich habe mich heute tapfer geschlagen. Ich war in der Saisonvorbereitung stark erkältet. Das merke ich noch. Ich sehe aber, dass ich auf dem richtigen Weg bin", sagte Mihambo bei "Sky".

Die Italienerin Larissa Iapichino sprang noch drei Zentimeter weiter. Europameisterin Ivana Vuleta aus Serbien wurde Dritte mit 6,58 Metern. Bei der WM Ende August in Budapest geht es für Mihambo um ihren dritten WM-Titel in Folge.

Klosterhalfen nur 14.

Konstanze Klosterhalfen lief den Besten bei ihrem ersten Saisonrennen über 5.000 Meter noch hinterher. Die Europameisterin kam nicht über den 14. Rang hinaus. Die in den USA trainierende Leverkusenerin konnte der Spitzengruppe frühzeitig nicht mehr folgen und kam nach für sie enttäuschenden 15:13,06 Minuten ins Ziel. "Ich weiß nicht, was los war. Das Training lief gut soweit, wir hatten zwei richtig gute Monate in der Höhe", sagte Klosterhalfen: "Die Gründe müssen wir jetzt herausfinden."

Der Sieg ging in 14:36,52 Minuten an Beatrice Chebet aus Kenia.

Drei deutsche Diskuswerferinnen in Top 5

Bei schwierigen Bedingungen aufgrund der Nässe im Ring war Kristin Pudenz auf Rang drei Beste eines deutschen Diskus-Trios. Eine Woche vor den deutschen Meisterschaften in Kassel warf die Potsdamerin 62,33 Meter. Shanice Craft und Claudine Vita landeten mit 61,51 Metern und 61,01 Metern auf den Rängen vier und fünf. Den Sieg in einem stark besetzten Feld sicherte sich die zweimalige Olympiasiegerin Sandra Perkovic aus Kroatien mit 64,49 Metern.