Leichtathletik Weber und Lückenkemper überzeugen in Diamond League Stand: 30.06.2023 22:32 Uhr

Speerwerfer Julian Weber und Sprinterin Gina Lückenkemper haben ihre gute Form im WM-Jahr beim Meeting der Diamond League in Lausanne bestätigt.

Europameister Weber belegte am Freitag (30.06.2023) mit 87,03 Metern Platz zwei hinter dem indischen Olympiasieger Neeraj Chopra, dessen Speer auf 87,66 Meter flog.

Der 28-jährige Weber, der beim Wettkampf in der Schweiz lange geführt hatte, fühlt sich nach eigener Einschätzung "in einer Form wie noch nie". Er hofft in diesem Jahr, erstmals die 90 Meter zu werfen. Zuletzt hatte er bei der Team-EM im polnischen Chorzow bei seinem Start gewonnen.

"Ich wollte heute unbedingt gewinnen. Deswegen ärgert es mich ein bisschen", sagte Weber bei "Sky": "Ich hatte die 90 heute im Körper drin. Trotzdem bin ich mit dem zweiten Platz zufrieden."

Die nächste wichtige Etappe auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest sind die deutschen Meisterschaften am 8. und 9. Juli in Kassel. Dort will Weber seinen dritten deutschen Meistertitel gewinnen.

Lückenkemper sprintet auf dritten Platz

Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper freute sich über den nächsten Podestplatz. Nach Rang zwei beim Meeting in Florenz belegte die 26-Jährige vom SSC Berlin über 100 Meter in 11,17 Sekunden den dritten Platz. Der Sieg ging wieder an Marie Josée Ta Lou (Elfenbeinküste/10,89).

"Mit dem dritten Platz kann ich sehr zufrieden sein. Aber es war schon ein sehr durchwachsenes Rennen", sagte Lückenkemper. Der Blick gehe nun nach vorne: "Die nächste Aufgabe für mich sind die deutschen Meisterschaften." Beim Saisonhöhepunkt in Budapest will Lückenkemper ins Finale.

Nächstes Meeting in Stockholm

Die EM-Zweite Lea Meyer vom ASV Köln stieg als Achte in die Saison über 3.000 Meter Hindernis ein. 9:20,36 Minuten bedeuteten die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere. Nur bei ihrem überraschenden EM-Silber von München im vergangenen Jahr war sie schneller.

Weiter geht es am Sonntag in Stockholm. Dann stehen unter anderem der Saisoneinstieg von Konstanze Klosterhalfen über 5.000 Meter und der nächste Formcheck für Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo an.