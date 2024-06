200 m bei der Leichtathletik-EM Joshua Hartmann nach Fehlstart raus - Mumenthaler schlägt Tortu Stand: 10.06.2024 23:08 Uhr

Riesenenttäuschung um Joshua Hartmann: Der Sprinter aus Köln leistete sich über 200 m bei der Leichtathletik-EM einen Fehlstart und wurde disqualifiziert. Der Sieg ging am Montagabend (10.06.2024) überraschend an den Schweizer Timothé Mumenthaler.

Hartmann war mit guter Vorleistung als Medaillenkandidat an den Start gegangen, doch dann machte sein Fauxpas am Startblock alle Hoffnungen zunichte.

Hartmann: "Werde stärker zurückkommen"

Der Kölner, der am Sonntag seinen 25. Geburtstag feierte, verschwand noch vor dem Startschuss mit gesenktem Kopf in den Katakomben, nachdem er von der Schiedsrichterin die schwarz-rote Karte - das Zeichen für Disqualifikation - gesehen hatte.

"Ich kann gar nicht genau sagen, was letzten Endes passiert ist. Fakt ist: Ich habe einen Fehlstart gemacht, deswegen bin ich gerechtfertigt rausgeflogen" , sagte Hartmann im ZDF, nachdem er sich gesammelt hatte: "Ich werde das nehmen wie jede Niederlage, die mir widerfährt und werde aufstehen und weitermachen und stärker zurückkommen."

Zweites Gold für die Schweiz durch Mumenthaler

Großer Jubel dagegen beim Schweizer Timothé Mumenthaler, der auf der Außenbahn in 20:28 Sekunden den hohen Favoriten Filippo Tortu (20,41) aus Italien sensationell düpierte und in 20:28 Sekunden die zweite Goldmedaille für die Schweiz holte.

Bronze ging an William Reais (20,47) und damit ebenfalls an die Schweiz. Mit seiner Saisonbestleistung von 20,36 Sekunden hätte Joshua Hartmann Silber in Rom gewonnen, im Vorjahr war er mit 20,02 Sekunden deutschen Rekord gelaufen.

Nicht Hartmanns erstes Missgeschick

Es ist nicht das erste Mal, dass der Kölner die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Bei der WM in Budapest im vergangenen Jahr schied Hartmann bereits im Vorlauf aus: Nach einem Seitenblick auf die Konkurrenz kurz vor dem Ziel belegte er - mit einer Hundertstelsekunde Rückstand - in 20,51 Sekunden nur Platz vier. Platz drei hätte ihm zum Einzug ins Halbfinale gereicht.

Hartmann war vor zwei Jahren in München als erster Deutscher seit 1986 - Jürgen Evers hatte damals in Stuttgart Silber gewonnen - in ein EM-Finale über 200 m gesprintet und Fünfter geworden.