Dritter EM-Tag in Rom - so läuft es am Abend Jean Paul Bredau stürmt ins 400-m-Finale Stand: 09.06.2024 21:44 Uhr

Starke Vorstellung von Jean Paul Bredau im 400-m-Lauf in der Abend-Session des dritten Wettkampftages am Sonntag (09.06.2024): Der Potsdamer wurde Zweiter in seinem Halbfinale und steht damit im Endlauf am Montag. Am Abend fallen insgesamt sieben Entscheidungen - eine davon: die 100 m der Frauen. Mit dabei ist Gina Lückenkemper. Der dritte Tag der Leichtathletik-EM in Rom im Überblick.



100 m Frauen - Titelverteidigerin Lückenkemper im Finale

Titelverteidigerin Gina Lückenkemper hat bei der Leichtathletik-EM in Rom das Sprintfinale über 100 m erreicht. Lisa Mayer und Jennifer Montag zogen zurück. Die 27 Jahre alte deutsche Ausnahmesprinterin wurde in ihrem Vorlauf in 11,06 Sekunden Zweite und hat damit gute Chancen, im Finale ab 22.53 Uhr erneut eine Medaille zu holen.

400 m Männer - Bredau feiert Finaleinzug

Mit einer Saisonbestleistung von 45,03 Sekunden legte Jean Paul Bredau über die Stadionrunde in Rom im zweiten Halbfinale eine tolle Vorstellung hin. Nur der Brite Charles Dobson (44,65 Sek.) war im zweiten Halbfinale schneller. Bredau steht damit im Endlauf am Montag (10.06.2024, 21.40 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) und war natürlich happy: "Das ist eine EM, da ist doch klar, dass ich mit hohem Tempo das Rennen angegangen bin" , sagte Bredau der Sportschau. Seine persönliche Bestleistung verpasste der Potsdamer nur ganz knapp um sieben Hundertstel.

Manuel Sanders (LG Dortmund) ist dagegen nicht dabei. Er schied als Vorletzter im dritten Halbfinale chancenlos aus.

Hochsprung Frauen - Honsel und Onnen scheitern früh

Kein guter Abend für die beiden deutschen Hochspringerinnen im Stadio Olimpico: Sowohl Christina Honsel als auch Imke Onnen hatten mit der Medaillenvergabe nichts zu tun. Honsel riss die Latte dreimal bei 1,90 m. Für Onnen war bei der Höhe von 1,93 m Schluss. "Der Frust ist nicht unbedingt klein" , sagte die Hannnoveranerin Onnen am ARD-Mikrophon, "ich habe in diesem Jahr schon so gute Sprünge angeboten, heute hat es leider nicht geklappt. Ich habe mich auch nicht ganz fit gefühlt."

400 m Frauen - Niederländerin Lieke Klaver souverän ins Finale

Die Favoritin gab sich keine Blöße: Die Niederländerin Lieke Klaver gewann ihr Halbfinale locker in 50,57 Sekunden vor der Irin Sharlene Mawdsley in 50,99 Sek. Beide haben ihren Finalplatz sicher. Im ersten Halbfinalrennen hatte die irische Mixedstaffel-Europameisterin Rhasidat Adeleke ihre starke Form auch in den Einzelwettkampf gerettet und sogar mit 50,54 Sek einen neuen europäischen U23-Rekord aufgestellt. Ebenfalls im Finale am Montag (10.06.2024, 21.50 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) dabei: die polnische Vizeweltmeisterin Natalia Kaczmarek in 50,70 Sek.