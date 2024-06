So läuft der dritte EM-Tag in Rom Dreispringer Max Hess fliegt mühelos ins Finale Stand: 09.06.2024 11:28 Uhr

Dreispringer Max Hess hat sich am Sonntag (09.06.2024) bei der Leichtathletik-EM in Rom mit einem einzigen Sprung fürs Finale qualifiziert. Die deutschen Marathonläuferinnen und -läufer sammelten Teammedaillen ein - und Amanal Petros Bronze in der Einzelwertung. Am Abend fallen sieben weitere Entscheidungen. Der dritte Wettkampftag im Überblick.



Wir übertragen im Ersten und im Livestream, außerdem halten wir Sie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

Dreisprung - Hess zeigt in Qualifikation "nicht mehr als nötig"

Dreispringer Max Hess, Europameister von 2016, steht im EM-Finale, das am Dienstag (11.06.2024, 20.55 Uhr, live im Ersten und im Stream) ausgetragen wird. In der Qualifikation reichte dem 27-Jährigen ein einziger Sprung, um mit 16,83 m den Einzug ins Medaillenfinale sicherzustellen. Ganz zufrieden war er im Anschluss nicht: "Das war nicht mehr als nötig, eigentlich ein schlechter Sprung. Aber darauf lässt sich aufbauen", sagte Hess in der ARD-Sportschau.

Halbmarathon - Drei Medaillen für den DLV

Viel zu jubeln gab es am Sonntagmorgen für die deutschen Halbmarathonläuferinnen und -läufer. Das Frauen-Team sicherte sich in der Mannschaftswertung Silber hinter Großbritannien, das Männer-Team gewann Bronze hinter Italien und Israel. Maßgeblich dazu beigetragen hat Amanal Petros, der in 1:01:07 Stunden ins Ziel kam und in der Einzelwertung damit auf dem Bronzerang landete. Gold und Silber ging an die Italiener Yemaneberhan Crippa (1:01:03/EM-Rekord) und Pietro Riva (1:01:04). Bei den Frauen jubelte die Norwegerin Karoline Bjerkeli Grovdal (1:08:09/EM-Rekord) über Gold. Silber und Bronze gingen an Joan Chelimo Melly aus Rumänien (1:08:55) und die Britin Calli Hauger-Thackery (1:08:58). Melat Kejeta (Kassel) verpasste als Fünfte in 1:09:42 Std. eine Medaille um 44 Sekunden.