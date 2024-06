Leichtathletik-EM Titelverteidigerin Lückenkemper im Finale über 100 m Stand: 09.06.2024 21:39 Uhr

Titelverteidigerin Gina Lückenkemper hat bei der Leichtathletik-EM in Rom das Sprintfinale über 100 m erreicht. Lisa Mayer und Jennifer Montag zogen zurück.

Die 27 Jahre alte deutsche Ausnahmesprinterin wurde in ihrem Vorlauf in 11,06 Sekunden Zweite und hat damit gute Chancen, im Finale ab 22.53 Uhr erneut eine Medaille zu holen.

Lückenkemper startete zwar schwach, stellte aber dennoch ihre Saisonbestleistung ein. Schneller war Hallen-Vizeweltmeisterin Ewa Swoboda (Polen) in 11,02. Schnellste in den Halbfinals war die Britin Dina Asher-Smith, die 2018 vor der Deutschen den Titel gewonnen hatte, in 10,96 Sekunden. Im dritten Lauf waren auch Patrizia van der Weken (Luxemburg/11,00) und Zaynab Dosso aus Italien (11,01) schneller als Lückenkemper.

Haase: "Weiß nicht, was los war"

Rebekka Haase dagegen verpasste den Endlauf, die 31-Jährige wurde in ihrem Halbfinale in 11,35 Sekunden nur Sechste. "Ich weiß nicht, was beim Start los war. Ich bin nicht rausgekommen und damit auch nicht ins Rennen gekommen", sagte Haase am ARD-Mikrofon.

Die ebenfalls für das Halbfinale qualifizierten Lisa Mayer und Jennifer Montag hatten ihren Start wegen muskulärer Problemen beim Aufwärmen absagen müssen - auch als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf einen möglichen Staffelstart.