Radsport, Fußball, Tennis und Co. Keine Atempause für Sportfans nach Olympia Stand: 08.08.2024 08:57 Uhr

Nach den Olympischen Spielen in Paris fällt der Sport auf keinen Fall in ein Loch. Im Gegenteil: Kurz nach der Schlussfeier starten die nächsten Highlights - zum Beispiel im Radsport, Tennis oder natürlich Fußball.

AUGUST

Das olympische Feuer ist noch nicht ganz kalt, da geht es sofort mit Top-Sport weiter. Einen Tag nach der Schlussfeier starten in Rotterdam die Radsportlerinnen zur Tour de France Femmes. Nach acht Etappen und knapp 950 Kilometern endet die Tour in Alpe d'Huez, einem der legendärsten Orte des Radsports - natürlich live im Ersten und bei sportschau.de.

Bei den Männern steht mit der Spanien-Rundfahrt die letzte Grand Tour des Jahres und außerdem noch die Deutschland Tour auf dem Programm. Der Profi-Fußball startet in Deutschland auch direkt nach Olympia wieder durch. Sechs Tage nach den Spielen in Paris sind in der 1. Runde des DFB-Pokals fast alle Klubs der 1. und 2. Liga am Start - außer Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart, die am 17. August den Deutschen Supercup ausspielen. Und eine Woche später startet dann die Bundesliga in die Saison 2024/25.

Und Paris steht auch noch einmal im Mittelpunkt, wenn am 28. August die Paralympics eröffnet werden.

TERMINE: Datum Sportart Wettbewerb 11. August Olympische Spiele Schlussfeier 12. August Radsport Start Tour de France Femmes 16. August Fußball Start DFB-Pokal Männer, 1. Runde 17. August Radsport Start Vuelta à Espana 21. August Radsport Start Deutschland Tour 23. August Fußball Start Bundesliga Männer 26. August Tennis Start US Open 28. August Paralympics Eröffnungsfeier 30. August Fußball Start Bundesliga Frauen

SEPTEMBER

Die Leichtathletik-Elite kommt nach den Olympischen Spielen noch einmal zum großen ISTAF-Meeting in Berlin zusammen. Im Fußball hat das DFB-Team in der Nations League in Düsseldorf sein erstes Pflichtspiel seit der EM und der große Zirkus Champions League bekommt mit einer Ligaphase mit 36 Teams eine ganz neue Manege.

TERMINE: Datum Sportart Wettbewerb 1. September Leichtathletik ISTAF Berlin 5. September Handball Start Bundesliga Männer 7. September Fußball Nations League, Deutschland - Ungarn 17. September Fußball Start Champions League, Ligaphase 19. September Eishockey Start DEL-Saison

OKTOBER

Traditionell treffen sich die Härtesten der Triathlon-Szene Ende Oktober auf Hawaii zur Ironman-WM. Und parallel zum Event im sonnigen US-Staat startet im österreichischen Sölden mit einem Riesenslalom der Frauen und Männer die Wintersport-Saison 2024/25 - natürlich live in der ARD und bei sportschau.de.

TERMINE: Datum Sportart Wettbewerb 26. Oktober Triathlon Ironman Hawaii 26. Oktober Ski alpin Start Weltcup

NOVEMBER

Ein Teamsport-Highlight gibt es trotz Olympia noch am Jahresende. Die Handball-Frauen suchen in Ungarn, Österreich und der Schweiz ab Ende November erstmals mit 24 Teams ihren Europameister. Die DHB-Frauen treffen in der Gruppenphase auf Island, die Niederlande und die Ukraine. Außerdem geht der Biathlon-Weltcup im finnischen Kontoiolahti los.

TERMINE: Datum Sportart Wettbewerb 28. November Handball Start Frauen-EM 30. November Biathlon Start Weltcup

DEZEMBER

Natürlich läuft im Dezember der Wintersport auf vollen Touren - auch in der ARD und bei sportschau.de. Und neben dem Finale der Formel1-WM kommen auch die üblichen Highlights zum Jahresende: die stimmungsvolle Darts-WM im Londoner Alley Palley und die Vierschanzentournee der Skispringer mit dem Auftakt in Oberstdorf - natürlich live in der ARD und bei sportschau.de.