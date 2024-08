Keine Pause nach Olympia Beachvolleyballer schon wieder bei der EM gefordert Stand: 13.08.2024 08:18 Uhr

Die Beachvolleyball-Party bei den Olympischen Spielen ist gerade erst vorbei, da wartet bereits mit der EM in den Niederlanden das nächste große Sand-Highlight.

Vom 13. bis zum 18. August duellieren sich die besten Athletinnen und Athleten des Kontinents in Den Haag, Arnheim und Apeldoorn um die europäische Krone. Die einen wollen dabei den Schwung aus Paris mitnehmen - die anderen die Enttäuschung von Olympia schnell vergessen machen.

Ehlers und Wickler mit Selbstvertrauen

Nils Ehlers und Clemens Wickler reisen mit viel Selbstvertrauen zur EM, im Gepäck glänzt die olympische Silbermedaille. Der Frust über die deutliche Finalniederlage gegen die Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig ist verflogen, der Stolz über die gezeigte Leistung überwiegt. "Das war eine ganz einzigartige Erfahrung" , sagte Ehlers im Deutschlandfunk.

Nach der Feier zum Abschluss der Sommerspiele im Deutschen Haus machte sich das Silber-Duo zunächst mit dem Team D auf den Weg nach Köln, dann ging es direkt weiter in Richtung EM. Viel Zeit bleibt da nicht. " Dementsprechend werden wir die große Party an das Ende der Saison legen", sagte Wickler.

Neben den Hamburgern treten mit Lukas Pfretzschner/Sven Winter (Hamburg) und Paul Henning/Maximilian Just (Düsseldorf/Hamburg) zwei weitere Männer-Teams an. Bei den Frauen gehen mit Laura Ludwig/Louisa Lippmann (Hamburg/Berlin), Svenja Müller/Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf), Sarah Schneider/Margareta Kozuch (Frankenberg/Hamburg) und Hanna-Marie Schieder/Karla Borger (Düsseldorf) sogar vier Duos an den Start.

Ludwig will Wiedergutmachung

Vor allem Laura Ludwig will beim ersten Stopp auf ihrer Abschiedstournee Wiedergutmachung. Nach dem enttäuschenden Aus mit ihrer Partnerin Lippmann hatte die Rio-Olympiasiegerin noch in Paris ihr Karriereende angekündigt. Es ist ein Entschluss, der in den letzten Wochen und Monaten "in meinen Gedanken gereift" sei, wie Ludwig erklärte.

Drei Stationen bleiben ihr jetzt noch. Nach der EM warten ein Elite16-Turnier in Hamburg und die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) - dann ist Schluss.