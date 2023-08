Ernüchterung nach perfekter Vorrunde Belgien beendet den Titeltraum der deutschen Frauen Stand: 24.08.2023 22:03 Uhr

Bei der Hockey-EM in Mönchengladbach ist Deutschland im Halbfinale an Belgien gescheitert. Nach einem frühen Gegentor scheiterten die "Danas" am Donnerstag (24.08.2023) beim 0:1 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0) an der gegnerischen Abwehr.

Emily White erzielte bereits in der zweiten Minute den einzigen Treffer des Abends. Deutschland trifft damit am Sonntag im Spiel um Platz drei auf England (12.15 Uhr). Das Endspiel um den Titel bestreiten Belgien und die Niederlande, die das erste Halbfinale mit 7:0 deutlich für sich entschieden hatten. Bereits 2017 standen die beiden Nationen bei einer Frauen-WM im Finale, damals gewannen die Niederlande mit 3:0.

Sonntag rettet, Stapenhorst verpasst

Die "Danas" waren mit einer perfekten Bilanz ins Halbfinale eingezogen. In der Vorrunde gab es drei deutliche Siege gegen Schottland (4:0), England und Irland (jeweils 5:0). Es dauerte gegen Belgien jedoch keine zwei Minuten, ehe die Zeit ohne Gegentor beendet war. Nach einem Konter kam es im deutschen Schusskreis zum Eins gegen Eins zwischen White und Viktoria Huse, die Belgierin setzte sich durch und erzielte mit der Rückhand das schnelle 1:0 (2.).

Auch danach war Belgien das bessere Team, Torhüterin Julia Sonntag bewahrte Deutschland aber vor einem größeren Rückstand. Vor allem gegen Justine Rasir, die frei vor ihr auftauchte, parierte die 31-Jährige stark (9.).

Kurz vor der ersten Pause setzte sich dann auch die deutsche Mannschaft erstmals in der Offensive in Szene, erarbeitete sich die erste Strafecke des Spiels. Bei den ersten beiden Versuchen (bei denen es weitere Vergehen mit dem Fuß gab) wurde es nicht gefährlich, die dritte Strafecke sorgte dann beinahe für den Ausgleich. Nach einer starken Kombination tauchte Charlotte Stapenhorst kurz vor dem gegnerischen Tor auf, bekam den Ball aber nicht unter Kontrolle und stieß ihn neben das Tor (14.).

Deutschland sucht das Mittel für den belgischen Abwehrriegel

Zu Beginn des zweiten Viertels brauchte Deutschland wieder die Klasse von Sonntag, die aus kurzer Distanz gegen White parierte (19.). Immer wieder stellte die 18-Jährige die "Dana"-Defensive vor große Probleme, immerhin gelang es danach aber, das Spiel weit vom eigenen Tor fernzuhalten. Deutschland übernahm die Kontrolle und ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen. Belgien stand tief und verteidigte jedoch erfolgreich das eigene Tor. So blieb es nach der Hälfte der Zeit beim 0:1 aus deutscher Sicht.

Auch nach der Pause war die belgische Defensive für Deutschland unüberwindbar. Die Mannschaft von Valentin Altenburg hatte weiter überwiegend den Ball, jedoch fast ausschließlich in ungefährlichen Räumen. Es gelang nur selten, in den gegnerischen Schusskreis einzudringen, die Versuche, dann eine weitere Strafecke herauszuholen scheiterten.

Stapenhorst scheitert wieder tragisch

Zu Beginn des Schlussviertels wurden die Deutschen endlich gefährlich - aber erneut wurde Stapenhorst zum Pechvogel. Nach einer tollen Einzelaktion kam die Stürmerin mit der Rückhand zum Abschluss, ihr Schuss knallte jedoch an den Innenpfosten und raus aus dem Tor (47.). Nur wenige Sekunden später probierte es dann Nike Lorenz mit einem Flachschuss, den die belgische Torhüterin abwehren konnte (48.).

Nach dem starken Start wurden die Bemühungen der "Danas" aber wieder ungefährlich. Und so musste Trainer Altenburg zum letzten Mittel greifen, nahm vier Minuten vor Schluss Torhüterin Sonntag aus dem Spiel, versuchte es mit einer Feldspielerin mehr. Doch auch diese Maßnahme änderte nichts am Ergebnis, die belgische Abwehr hielt auch dem letzten Druck der Deutschen stand.