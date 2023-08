Halbfinals bei Hockey-EM Gelingt den deutschen Teams der Sprung ins Finale? Stand: 24.08.2023 11:41 Uhr

Bei der Hockey-EM in Mönchengladbach treffen die deutschen Frauen mit einer makellosen Bilanz im Halbfinale auf Belgien: 14 Tore, kein Gegentreffer. "Klar ist das cool, aber davon können wir uns gegen Belgien auch nichts kaufen", sagte Kapitänin Nike Lorenz.

Von Christina Schröder

Die Analyse ihrer Torfrau Julia Sonntag fiel etwas milder aus: "Wir haben gezeigt, dass wir geduldig bleiben können, selbst wenn wir nicht direkt Tore erzielen." Das gebe Zuversicht für das restliche Turnier.

Diese Geduld benötigt das deutsche Team am Donnerstagabend im Hockeystadion gegen den Zweiten der Gruppe A (Ab 20 Uhr im Livestream bei der Sportschau). Denn die Belgierinnen stehen kompakt, verteidigen mit viel Körpereinsatz das eigene Tor. Auf die "Danas" wartet damit im Halbfinale die erste wirkliche Herausforderung bei dem Heim-Turnier.

Nervös macht das Sonntag aber nicht: "Uns ist bewusst, dass das jetzt ein anderes Spiel wird. Wir müssen liefern, darauf haben wir uns eingestellt." Bislang hatte es die Auswahl des deutschen Hockey-Bundes (DHB) in jeder der drei Partien geschafft, eine mitreißende Spielfreude zu entwickeln.

Deutschland kein Titelfavorit: "Das ist Quark"

Nachwuchsspielerinnen wie die Stürmerinnen Jette Fleschütz und Pauline Heinz konnten mit ihren Vorrunden-Toren Selbstbewusstsein tanken, während die Youngsters Stine Kurz und Linnea Weidemann ohne große Probleme die Stellung hielten, wenn die erfahrene Innenverteidigerin Viktoria Huse einmal durchatmen musste.

Dass sein Team nach den Auftritten in der Gruppenphase Titelfavorit sei, "ist Quark. Die Vorrundenspiele haben mit den Entscheidungsspielen wenig zu tun. Es ist noch viel Luft nach oben", sagte Bundestrainer Valentin Altenburg. Für das Halbfinale brauche Deutschland eine "Sternstunde". "Dafür haben wir aber auch die ganze letzte Zeit trainiert und freuen uns, dass das jetzt abgefragt wird."

Deutsches Männer-Team mit wackeliger Leistung

Während die deutschen Hockey-Frauen in der Vorrunde konstant ihre Leistung ablieferten, schwankte diese bei den Männern in der Gruppenphase ziemlich. In allen drei Partien zeigte der Weltmeister unterschiedliche Halbzeiten - eine Linie war nicht zu erkennen. "Das ist ganz gut, dann wissen die Gegner auch nicht, wo wir stehen", sagte Kapitän Mats Grambusch nach dem 3:1-Sieg gegen Frankreich und grinste.

Im letzten Gruppenspiel musste das Team von Trainer André Henning den Halbfinaleinzug mit einem Unentschieden oder Sieg noch klarmachen. Während die "Honamas" gegen die Niederlande schon aufblitzen ließen, welche Qualität in ihnen steckt, wirkte die sonst sehr selbstbewusste Mannschaft im letzten Gruppenspiel gegen Außenseiter Frankreich zu Beginn etwas nervös.

Trotzdem "sehr viel richtig gemacht"

Grund zur Sorge sah Henning aber überhaupt nicht: "Am Ende sind wir mit einem guten Torverhältnis und sieben Punkten Gruppensieger geworden", sagte Henning: „Da haben wir offensichtlich schon sehr viel sehr gut gemacht." Gegen Halbfinalgegner England kann sich das DHB-Team eine solche erste Halbzeit aber nicht leisten, weiß Stürmer Thies Prinz: "Da gibt es keine fünf Minuten, wo man gucken kann, dass man reinkommt", und schob gleich eine Kampfansage hinter her: "Da könnt ihr euch drauf verlassen, da sind wir von Anfang an da."

Mit der englischen Mannschaft erwartet die Deutschen intensive Zweikämpfe und eine starke Defensive - außerdem gibt es da noch eine offene Rechnung: Im Januar führte das Team aus dem Vereinigten Königreich im Viertelfinale der WM bis drei Minuten vor Schluss mit 2:0. Doch mit einem furiosen Endspurt gelang den "Honamas" der Ausgleich und der anschließende Sieg im Penaltyschießen.

"England hat uns bei der Weltmeisterschaft sehr wehgetan, wir haben keinen richtigen Zugang gefunden", sagte Henning und wollte sich aber lieber "auf uns und unsere Qualitäten konzentrieren. Ich freue mich auf Flutlicht, eine volle Hütte das wird emotional".