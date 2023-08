Nach 5:0-Sieg gegen Irland Deutsche Frauen im Halbfinale der Hockey-EM Stand: 22.08.2023 21:24 Uhr

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat bei der EM in Mönchengladbach souverän das Halbfinale erreicht. Gegner wird Belgien sein.

Im letzten Vorrundenspiel gewann die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Dienstag (22.08.2023) mit 5:0 gegen Irland. Damit zieht sie mit der optimalen Punktzahl und ohne Gegentreffer als Gruppensieger in das Halbfinale ein und geht so den Niederlanden aus dem Weg. Die "Danas" spielen stattdessen am Donnerstag ab 20 Uhr gegen Belgien um den Einzug ins Finale. Das Spiel wird im Livestream von der Sportschau übertragen.

Sonja Zimmerman, die in der siebten Minute gleich die erste Strafecke zu einem Tor nutzte, und Pauline Heinz (23.) schossen Deutschland gegen Irland zu einer beruhigenden Führung. Nike Lorenz legte mit einem Doppelschlag (51./52.) nach, der letzte Treffer zum deutlichen Erfolg gelang Jette Fleschütz.

"Am Ende haben wir es gut gemacht, aber zwischendrin sind wir ein bisschen eingeknickt" , sagte Heinz kritisch. "Wir freuen uns jetzt auf Belgien. Es war gut, dass wir noch mal ein bisschen an unserer Taktik feilen konnten."

Irland verpasste das Halbfinale und muss England den Vortritt lassen, am Donnerstag um 17 Uhr gegen die Niederlande anzutreten.

Finale am Samstag

Das Finale am Samstag (26.08.2023) beginnt um 14.45 Uhr. Zuvor wird ab 12.15 Uhr die Bronzemedaille ausgespielt.

Deutschland fand wie schon in den vorherigen Partien, in denen Schottland (4:0) und England (5:0) deutlich bezwungen wurden, gut ins Spiel. Keine sieben Minuten mussten sich die Fans im ordentlich besuchten Hockeypark bis zum 1:0 gedulden. Zimmermann traf bei der ersten Strafecke nach schöner Variante trocken ins rechte Eck.

Heinz mit sehenswertem Treffer

Auch im Anschluss kontrollierte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), zuletzt 2013 Europameister, die Partie - zunächst ohne dabei zu glänzen. Das tat dann allerdings Stürmerin Heinz, die Mitte des zweiten Viertels eine halbhohe Flanke gekonnt aus der Luft pflückte und den Ball zum 2:0 ins lange Eck schlug.

Die zweite Hälfte nutzte Bundestrainer Valentin Altenburg, um Torhüterin Noelle Rother, die die starke Julia Sonntag ersetzte, zum ersten EM-Einsatz zu verhelfen. Die 27-Jährige durfte sich einige Male auszeichnen, auch wenn ihre Vorderleute nicht allzu viel zuließen.

Irland nimmt Torhüterin früh vom Feld

Irland nahm bereits knapp 20 Minuten vor Schluss die Torfrau zugunsten einer zusätzlichen Feldspielerin vom Platz - doch auch diese Maßnahme verpuffte. Deutschland traf mehrfach ins leere Tor und brachte den Sieg locker über die Zeit.