0:3 gegen die Topfavoritinnen Türkei lässt Deutschland im letzten Gruppenspiel keine Chance Stand: 24.08.2023 21:43 Uhr

Deutschland hat am Donnerstag (24.08.2023) bei der Volleyball-EM gegen die Türkei auch das letzte Gruppenspiel und damit die drei letzten Partien der Vorrunde verloren. Trotzdem steht für das Team nun das Achtelfinale an.

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei ihrem letzten EM-Heimspiel eine Sensation verpasst. Zum Abschluss der Gruppenphase in Düsseldorf unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen am Donnerstag (24.08.2023) im ausverkauften Castello den klar favorisierten Türkinnen trotz einer couragierten Leistung mit 0:3 (15:25, 20:25, 26:28). Für das deutsche Team war es nach zwei Siegen zum Auftakt des Turniers nun bereits die dritte Niederlage in Serie.

Mit sieben Punkten zieht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nur auf einem enttäuschenden dritten Platz in das EM-Achtelfinale ein. In der ersten K.o.-Runde trifft Deutschland am Montag (17 oder 20.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) in Brüssel auf Polen, Nummer sieben der Welt. Durch das vorangegangene 3:0 Tschechiens gegen Schweden war die Ausgangslage für das deutsche Team klar: Nur ein Erfolg gegen den Weltranglistenersten Türkei würde noch den Sprung auf Tabellenrang zwei bedeuten.

Guter Kampf der Deutschen

Die Deutschen starteten mutig in die kaum lösbare Aufgabe gegen den Nations-League-Sieger um Topstar Melissa Vargas, doch schnell machte sich die spielerische Klasse der Türkinnen bemerkbar. Der Favorit gewann den ersten Satz mit 25:15, die vielen türkischen Fans in der Halle bejubelten die Führung lautstark. Im zweiten Durchgang hielt Heynens Mannschaft gut mit, nach einer umkämpften Anfangsphase stand es 10:10. Doch auf Dauer ließ auch hier der Widerstand des Co-Gastgebers gegen die wuchtigen Angriffswellen der Türkei nach, als Folge stand es nach einem 20:25 0:2 aus deutscher Sicht.

Mit dem Rücken zur Wand stellten sich die DVV-Frauen im dritten Satz gegen die drohende Niederlage, doch die Türkinnen ließen nicht locker und verwandelten ihren dritten Matchball. Einen Satzball vergaben die deutschen Frauen im dritten Durchgang.