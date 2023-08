2:3 gegen Tschechien Deutsche Volleyballerinnen trotz Niederlage im Achtelfinale der EM Stand: 22.08.2023 23:09 Uhr

Erneut enttäuscht, aber das Achtelfinal-Ticket gesichert: Die deutschen Volleyballerinnen haben bei ihrer Heim-EM die zweite Niederlage binnen 24 Stunden kassiert, können jedoch mit der nächsten Runde planen.

Nur einen Tag nach dem bitteren 1:3 gegen Underdog Schweden unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen am Dienstag (22.08.2023) vor 1.900 Zuschauern im Düsseldorfer Castello auch Tschechien nach einem Nervenkrimi mit 2:3 (25:22, 25:23, 24:26, 20:25, 16:18).

Durch die knappe Niederlage sicherte sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zumindest noch den wichtigen siebten Punkt und kann nicht mehr von einem der ersten vier Plätze der Gruppe C verdrängt werden. Dennoch ist es ein weiterer großer Dämpfer für das Team von Heynen, das aus den ersten vier Spielen vier Siege holen wollte. Zum Abschluss der Vorrunde wartet am Donnerstag der ungeschlagene Mitfavorit Türkei.

Gute Stimmung im Castello

Das wieder gut besuchte Castello stand vom ersten Aufschlag an lautstark hinter der deutschen Mannschaft und sah ein ausgeglichenes Nachbarschaftsduell. Ein starker Lauf zum Ende des ersten Durchgangs brachte Deutschland in eine optimale Ausgangsposition zum Satzgewinn - Camilla Weitzel erzielte fulminant den Punkt zum 25:22.

Auch in Satz zwei blieb das Spiel eng - beide Teams warfen sich mit vollem Einsatz nach jedem Ball. Auf deutscher Seite war es immer wieder Kapitänin Lena Stigrot, die mit zahlreichen Punktgewinnen die Halle zum Beben brachte - und dennoch ging es mit einem Rückstand in die finale Phase. In dieser stellten die DVV-Frauen aber zum wiederholten Male im Turnierverlauf ihre Nervenstärke unter Beweis und sicherten sich mit einem 25:23 das 2:0. Die Punktgewinne verteilten sich bei den Deutschen nun auf mehrere Schultern.

Dritter Satz geht in Verlängerung verloren

Mit dem Sieg und dem Einzug in die K.o.-Runde vor Augen ließ der Co-Gastgeber auch im dritten Durchgang gegen die gut aufgelegten Tschechinnen nicht locker - verlor aber Satz drei in der Verlängerung mit 24:26. Auch in der vierten Runde des Schlagabtauschs zogen die Deutschen den Kürzeren. Im entscheidenden Tie-Break erreichte die Spannung ihren Höhepunkt - mit dem besseren Ende für Tschechien.