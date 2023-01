Handball-WM 2023 Frankreich und Brasilien in der Hauptrunde Stand: 14.01.2023 19:38 Uhr

Frankreich hat bei der Handball-WM in Schweden und Polen auch das zweite Spiel gewonnen und steht als erstes Top-Team in der Hauptrunde. Auch Brasilien ist schon weiter.

Der Olympiasieger und Rekordweltmeister aus Frankreich setzte sich am Samstag (14.01.2023) in Kattowitz deutlich mit 41:23 (24:14) gegen Saudi-Arabien durch und führt die Gruppe B souverän mit 4:0 Punkten an. Zum Auftakt hatte sich Frankreich gegen Co-Gastgeber Polen knapp mit 26:24 durchgesetzt.

Brasilien nach Sieg gegen Uruguay ebenfalls in der Hauptrunde

Auch Brasilien löste durch ein 35:24 (19:10) im Südamerika-Duell gegen Uruguay vorzeitig das Ticket für die zweite Turnierphase. Wegen des gewonnenen Direktvergleichs können die Brasilianer (2:2 Punkte) von Uruguay (0:4) bei einer noch möglichen Punktgleichheit am Ende der Vorrunde nicht mehr überflügelt werden. Jeweils die besten drei Teams aus den acht Vierer-Gruppen kommen weiter.