Handball-EM 2024 Kroatien als Außenseiter ins "Endspiel" gegen Spanien Stand: 12.01.2024 13:18 Uhr

Kroatien trifft gleich in seinem ersten Spiel der Handball-EM auf seinen Endspielgegner von 2020, die mitfavorisierten Spanier, und ist dabei nur Außenseiter. Anwurf in Mannheim ist heute um 20.30 Uhr (Livestream in der ARD).

Wenn es um die Ziele seiner Mannschaft bei dieser Handball-EM geht, gibt sich Domagoj Duvnjak bescheiden. "Die Europameisterschaft wird sehr schwierig. Wenn wir in die zweite Runde gelangen und dort zeigen, dass wir mit jedem Gegner mithalten können, wären wir zufrieden" , sagte der kroatische Rückraumstar in Diensten des THW Kiel.

"Kroatien im freien Fall"

Wurden in der Vergangenheit im Vorfeld großer Turniere die Favoriten aufgezählt, waren die Kroaten fast immer dabei. Das ist seit ein paar Jahren nicht mehr so. Nach der EM 2020, als man ein dramatisches Finale in Stockholm gegen Spanien verlor, spielte Kroatien nicht mehr um Medaillen mit. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio fehlte Kroatien sogar ganz. Bei der EM 2022 wurde das Team Achter, ein Jahr später bei der WM nur Neunter.

"Kroatien befindet sich im freien Fall", sagte Nationaltrainer Goran Perkovac bei seiner Vorstellung im Februar 2023. Er wolle eine gute Mischung zwischen Jung und Alt finden, um wieder an alte Erfolge anknüpfen zu können.

Duvnjak: "Ich erwarte einen Thriller"

Ob er schon erste Früchte seiner Arbeit beim Turnier in Deutschland ernten kann, wird sich zeigen. Dass es gleich gegen den Mitfavoriten aus Spanien geht, macht die Sache nicht leichter. Routinier Duvnjak will das Spiel aber auch nicht zu hoch hängen.

"Ich erwarte einen Thriller. Sicher ist Spanien die stärkste Mannschaft in unserer Gruppe, aber das bedeutet gar nichts. Es wäre auch möglich, dass wir gegen Spanien gewinnen und danach gegen Österreich und Rumänien verlieren. Die Partie gegen Spanien ist zwar wichtig, aber nicht entscheidend" , sagte der Kieler der "Handballwoche".

Respekt vor der kroatischen Kulisse

Verlassen kann sich die kroatische Mannschaft in jedem Fall auf seine heißblütigen Fans, die in der Arena in Mannheim für Heimspiel-Atmosphäre sorgen werden. Ein Faktor, den auch Spaniens Coach Jordi Ribera durchaus auf der Rechnung hat.

"Sicherlich wird das ein schwieriges Spiel. Kroatien ist seit Jahren einer unserer Hauptgegner, eine Mannschaft mit vielen Fans und viel Erfahrung. Aber wir hätten uns genauso vorbereitet, wenn wir im ersten Spiel gegen Rumänien oder Österreich gespielt hätten" , sagte Ribera, der mit den Spaniern 2018 und 2022 zweimal EM-Gold gewann.

Erfahrene Spanier

Die Spanier gehen mit der erfahrensten Mannschaft aller EM-Teilnehmer an den Start. Unter den 20 Spielern, die Ribera zur Vorbereitung auf die EM 2024 berief, waren nur vier Spieler dabei, die nicht bei der vergangenen WM zum Kader gehörten. Joan Canellas, der 37-jährige Rückraum-Linke, ist wieder im Team genau wie Torwart Gonzalo Perez de Vargas (32) oder Alex Dujshebaev (31) und Linksaußen Angel Fernandez (35).