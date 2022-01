Mehr als 100 infizierte Spieler - Superspreader Handball-EM

Wie groß das Fiasko ist, zeigt das Beispiel von Sebastian Firnhaber: Der Abwehrspezialist des HC Erlangen reist am Dienstag zusammen mit vier anderen Nationalspielern nach. Am selben Tag kommt er gegen Polen als Reservespieler nicht zum Einsatz. Am Donnerstag wird er kurzfristig aus dem Kader gestrichen, weil sein Erlanger Teamkollege Christoph Steinert nach negativen Tests plötzlich doch spielen kann. Am Freitag sitzt Firnhaber gegen Norwegen auf der Tribüne - und am Samstag erhält er ein positives Testergebnis, Steinert auch. Was für eine EM!