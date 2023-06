Handball-Champions-League Magdeburg nach Sieg gegen Barcelona im Finale Stand: 17.06.2023 17:30 Uhr

Der SC Magdeburg greift dank einer riesigen Überraschung nach Europas Handball-Krone. Der deutsche Vizemeister rang beim Final Four in Köln am Samstag (17.06.2023) im packenden ersten Halbfinale den Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona mit 40:39 nach Siebenmeterwerfen nieder und darf vom zweiten Königsklassen-Triumph nach 2002 träumen.

Kay Smits (12 Tore) und Michael Damgaard (8) waren die besten Werfer für die Magdeburger. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert spielte unter gewaltigem Jubel der 19.250 Zuschauer in der ausverkauften Kölner Arena groß auf und beendete eine denkwürdige Serie: So ging Barca erstmals seit 25 CL-Partien wieder als Verlierer vom Feld.

Von Beginn an war Magdeburg mit dem Top-Favoriten auf Augenhöhe und hielt die Partie eng. Nach dem Wechsel erspielten sich die Magdeburger beim 24:22 zum ersten Mal eine Zwei-Tore-Führung, in der Schlussphase lag der spanische Serienmeister dann wieder vorne.

Bezjak stark in der Verlängerung

Topscorer Smits rettete Magdeburg mit seinem Ausgleichstreffer zum 31:31 drei Sekunden vor Schluss in die Verlängerung. Damgaard verhinderte im Anschluss einen weiteren Gegentreffer mit einer Rettungstat, nachdem die Magdeburger für die letzten Sekunden den Torhüter herausgenommen hatten.

In der Verlängerung übernahm dann der deutsche Vizemeister die Initiative. Vor allem Marko Bezjak drehte auf, seine drei Treffer verhalfen Magdeburg zu einem Zwei-Tore-Vorsprung. Doch Barca kam noch einmal zurück, Timothey N’guessan rettete die Katalanen mit drei Treffern ins Siebenmeterschießen.

Keeper Jensen bringt Magdeburg ins Finale

Dort hatten die Magdeburger die besseren Nerven, Barca verwarf gleich dreimal. Nachdem Melvyn Richardson und Dika Mem vergeben hatten, parierte Keeper Mike Jensen den entscheidenden Siebenmeter von Ludovic Fabregas.

Die Magdeburger hatten bereits die erste Teilnahme am Finalturnier in der Domstadt als großen Erfolg gefeiert. 21 Jahre nach dem historischen ersten Champions-League-Sieg einer deutschen Mannschaft durch den SCM unter dem damaligen Coach und heutigen Bundestrainer Alfred Gislason können sich die Bördestädter erneut Europas Handball-Krone aufsetzen.

Im Finale muss Magdeburg allerdings womöglich ohne Rückraum-Ass Gisli Kristjansson auskommen. Der Isländer musste vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit verletzt aus dem Spiel genommen werden.

Kielce mit Keeper Wolff im zweiten Halbfinale gegen PSG

Im zweiten Halbfinale trifft Paris Saint-Germain (ab 18 Uhr im Live-Ticker) auf den Vorjahresfinalisten KS Kielce mit dem deutschen Nationalkeeper Andreas Wolff im Kasten.