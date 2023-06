71. Fazit:

Der SC Magdeburg steht im Finale der Champions-League! Damit schlagen die Bördestädter den Sieger von 2021 und 2022 mit 40:39 in einem denkwürdigen Finale das Starensemble aus Barcelona und machen die Sensation perfekt! Zu Beginn spielten beide Mannschaften mit hohem Tempo, die Katalanen schienen die Partie zu dominieren, der SCM musst viel investieren um zum Torerfolg zu kommen. Doch das Wiegert-Team steckte zu keinem Zeitpunkt auf, trotzte zahlreichen Rückschlägen, wie der Verletzung von Kristjánsson und sicherten sich dank des Last-Minute-Treffers von Smits und der unglaublichen Rettungstat von Damgaard die Verlängerung. Die Spanier wirkten verunsichert, agierten fahrig, während Bezjak nach der roten Karte von O'Sullivan richtig aufdrehte und mit vier Toren ein wichtiger Schütze war. Doch die Partie wurde erst im Siebenmeterwerfen entschieden, Magdeburg hatte Vorteile nach drei vergebenen Würfen der Spanier. Jensen machte mit einer überragenden Parade den Deckel drauf! Der FC Barcelona spielt morgen um 15:15 um den dritten Platz, während die Magdeburger morgen um 18 Uhr um den ganz großen Coup kämpfen! Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Abend!

71. Spielende

71. Jensen pariert gegen Fabregas, Magdeburg steht im Finale!

71. Ludovic Fabregas Barcelona 7-Meter verworfen von Ludovic Fabregas (FC Barcelona)

71. Magnus Saugstrup Magdeburg 7-Meter verworfen von Magnus Saugstrup (SC Magdeburg) Unterkante Latte und raus...

71. Matchball! Finalball für Saugstrup...

71. Dika Mem Barcelona 7-Meter verworfen von Dika Mem (FC Barcelona)

71. Portner, Jensen und Perez de Vargas jeweils mit einer Parade!

71. Daniel Pettersson Magdeburg 7-Meter verworfen von Daniel Pettersson (SC Magdeburg)

71. Melvyn Richardson Barcelona 7-Meter verworfen von Melvyn Richardson (FC Barcelona)

71. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 40:39 durch Kay Smits

Doppelter Pfostentreffer, damit liegt der Vorteil beim SCM!

71. Hampus Wanne Barcelona 7-Meter verworfen von Hampus Wanne (FC Barcelona)

71. Tim Hornke Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 39:39 durch Tim Hornke



71. Aleix Gómez Barcelona Tor für FC Barcelona, 38:39 durch Aleix Gómez



71. 7-Meter-Werfen

70. Zwischenfazit: Jetzt rettet sich Barcelona über die Zeit und kommt knapp ins Siebenmeterwerfen! Es wird im ersten Halbfinale direkt über die volle Distanz gehen. Die Magdeburger haben viele Rückschläge immer wieder eingesteckt, verarbeitet und zu ihrem Vorteil gemacht. Bezjak machte einen überragenden Job, jetzt ist es viel Glück, wer den letzten Schritt ins Finale gehen wird.

70. Ende 2. Halbzeit 1. Verlängerung

70. Beide werfen nochmal aufs Tor, aber das war's!

70. Bennet Wiegert geht All-in und nimmt den Torwart raus.

70. Elf Sekunden noch, drei Pässe bleiben den Magdeburgern noch...

70. Was sind das für verrückte Minuten! Der SCM bleibt im Ballbesitz, noch 30 Sekunden...

70. Bennet Wiegert Magdeburg 2 Minuten für Bennet Wiegert (SC Magdeburg)



70. Timothey N'Guessan Barcelona Tor für FC Barcelona, 38:38 durch Timothey N'Guessan



69. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 38:37 durch Kay Smits



69. Timothey N'Guessan Barcelona Tor für FC Barcelona, 37:37 durch Timothey N'Guessan



68. Die Linkshänder zeigen auf beiden Seiten ihr Können, dreschen aus großer Bedrängnis den ball irgendwie über die Linie. Im fallen, schräg in der Luft, finden die Würfe ihr Ziel!

68. Blaž Janc Barcelona Tor für FC Barcelona, 37:36 durch Blaž Janc



68. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 37:35 durch Kay Smits



67. Blaž Janc Barcelona Tor für FC Barcelona, 36:35 durch Blaž Janc



66. Marko Bezjak Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 36:34 durch Marko Bezjak

Vier Würfe, vier Treffer! In seinem vorletzten SCM-Spiel dreht der Routinier vorne nochmal so richtig auf.

66. Timothey N'Guessan Barcelona Tor für FC Barcelona, 35:34 durch Timothey N'Guessan

Es ist die individuelle Klasse der Spanier, die hier das Spiel offen hält.

66. Beginn 2. Halbzeit 1. Verlängerung

65. Zwischenfazit: Der SCM kämpft und erarbeitet sich in den ersten fünf Minuten einen Vorteil. Vor allem Bezjak springt in der Offensive in die Bresche und wirft sein Team so ins Finale?

65. Ende 1. Halbzeit 1. Verlängerung

65. Michael Damgaard Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 35:33 durch Michael Damgaard

Buzzer-Beater! Die nächste unfassbare Aktion des Dänen, er fliegt durch den Raum und drückt den Abpraller über die Linie.

65. Der Rückzug der Bördestädter ist überragend, sie lassen kein Tempospiel zu. Und Portner ist in der Crunchtime auch da!

64. Marko Bezjak Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 34:33 durch Marko Bezjak



64. Die Magdeburger werden nach dem Wegfall von O'Sullivan in der Defensive weiter Tore kassieren. Vor allem offensiv müssen sie jetzt dagegen halten.

64. Ludovic Fabregas Barcelona Tor für FC Barcelona, 33:33 durch Ludovic Fabregas



64. Marko Bezjak Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 33:32 durch Marko Bezjak

Was für ein Kämpfer! Er tankt sich durch, vorbei an Fabregas und netzt oben rechts.

62. Aleix Gómez Barcelona Tor für FC Barcelona, 32:32 durch Aleix Gómez

Von der Linie bleibt der Rechtsaußen weiter sicher, dieses Mal steht Jensen zwischen den Pfosten, kann en Einschlag aber nicht verhindern.

62. Christian O'Sullivan Magdeburg 2 Minuten und Rote Karte für Christian O'Sullivan (SC Magdeburg)

Das ist ein herber Nackenschlag! Damit fehlt der Abwehrchef für die letzten Minuten. Sein Griff in den Arm von Cindric war aber unstrittig.

61. Michael Damgaard Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 32:31 durch Michael Damgaard

Leicht abgefälscht trudelt der Ball über die Linie, noch hat der SCM das Momentum leicht auf seiner Seite. Wie wird das spanische Starensemble damit umgehen?

61. Der SCM beginnt die Verlängerung...

61. Beginn 1. Halbzeit 1. Verlängerung

60. Zwischenfazit:

Der SC Magdeburg rettet sich in allerletzter Sekunde in die Verlängerung! Nach 60 Minuten steht es in der Kölner Lanxess-Arena gegen den FC Barcelona 31:31. Die Wiegert-Truppe steckte trotz der Verletzung von Kristjánsson nicht auf und kämpfte bis in die letzten Sekunden. Smits trifft vorne, Damgaard hechtet in den Anwurf von Fabregas und verhindert so den Treffer ins leere Tor! Damit geht es jetzt mit zwei Mal fünf Minuten weiter in der Overtime. Barcelona wirkt geschockt, der SCM hält voll dagegen, hat die Halle hinter sich und weiter alle Möglichkeiten hier noch ins Finale einzuziehen.

60. Ende 2. Halbzeit

60. Aber es gibt nochmal den Videobeweis, weil Damgaard in den letzten Ball hechtet!

60. Wahnsinn! Smits trifft drei Sekunden vor Schluss...

60. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 31:31 durch Kay Smits



60. Kein Torhüter, zwei Kreisläufer - die sollen es jetzt richten.

60. Es sind noch 13 Sekunden auf der Uhr! Mit der letzten Auszeit soll es jetzt im Sieben gegen Sechs in die Verlängerung gehen...Doch der Arm ist schon oben.

59. Aleix Gómez Barcelona Tor für FC Barcelona, 30:31 durch Aleix Gómez

Portner ist beim ersten Wurf da, doch der Abpraller landet beim Rechtsaußen.

59. Der Arm ist oben...

59. Was für einen Dramatik! Antonio Carlos Ortega drückt früh ein letztes Mal auf den Buzzer! Auch Mem ist angeschlagen, doch sie wollen jetzt einen strukturierten Angriff erfolgreich abschließen.

59. Das ist wirklich unglücklich aus deutscher Sicht, was die beiden Isländischen Unparteiischen hier entscheiden. Viele unglückliche Pfiffe gibts gerade gegen den SCM...

59. Christian O'Sullivan Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 30:30 durch Christian O'Sullivan



58. Für ihrem Spielmacher kämpft die SCM-Truppe weiter. Sie spielen eine bärenstarke Abwehr, fighten um jeden Ball. N'Guessan leistet sich eine Fahrkarte, wirft rechts am Tor vorbei.

57. Perez de Vargas ist da, das war kein guter Wurf von Weber!

56. Die ganze Halle erhebt sich und applaudiert für ihn, er steht aber und kann gestützt die Halle verlassen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht geht es in die Katakomben, gute Besserung nach Köln!

56. Nun sind auch die Sanis da, es kommt eine Trage rein. Bennet Wiegert schlägt die Hände überm Kopf zusammen, sitzt wie versteinert auf der Bank. Für ihn wird es nicht weitergehen, Philipp Webers Lippen lassen darauf schließen.

56. Kristjánsson liegt am Boden, hält sich die Schulter. Er muss behandelt werden, das wäre ein echter Verlust für das Magdeburger Spiel... Gute Besserung an der Stelle!

56. Bennet Wiegert Magdeburg Gelbe Karte für Bennet Wiegert (SC Magdeburg)



56. Hampus Wanne Barcelona Tor für FC Barcelona, 29:30 durch Hampus Wanne

Die Katalanen erobern die Führung zurück! Wanne schweißt aus gutem Winkel das Leder gegen den Pfosten und hinter die Linie.

56. N'Guessan und Kristjánsson wetteifern hier in ihren jeweiligen Offensivbemühungen. Beide ziehen absolut die Strippen, übernehmen viel Verantwortung.

55. Timothey N'Guessan Barcelona Tor für FC Barcelona, 29:29 durch Timothey N'Guessan



54. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 29:28 durch Gisli Kristjánsson



54. Timothey N'Guessan Barcelona Tor für FC Barcelona, 28:28 durch Timothey N'Guessan



53. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 28:27 durch Kay Smits

Wahnsinn! Mertens hat keinen guten Winkel, der Holländer fliegt zum Kempa!

53. Das ist der nächste fragwürdige Pfiff gegen Magdeburg: Kristjánsson ist eigentlich schon vorbei, doch Carlsbogård lässt sich clever fallen. Auf der anderen Seite setzt Saugstrup einen mega Block gegen Cindric!

52. Dika Mem Barcelona Tor für FC Barcelona, 27:27 durch Dika Mem



52. Die Bördestädter halten weiter nach Kräften dagegen, verteidigen ihre hauchdünne Führung. Derzeit steuern wir hier auf ein echtes Fotofinish hin...

51. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 27:26 durch Gisli Kristjánsson



51. Ludovic Fabregas Barcelona Tor für FC Barcelona, 26:26 durch Ludovic Fabregas



50. Es sind nicht die Würfe vom Kreis oder aus dem Rückraum: Gegen die Außen ist Portner auf beiden Seiten zur Stelle.

49. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 26:25 durch Kay Smits

Besser kann ein Siebenmeter nicht geworfen werden! In Maßarbeit schraubt Smits den Ball unter die Latte, da kommt nicht mal Pérez de Vargas an.

49. Aleix Gómez Barcelona Tor für FC Barcelona, 25:25 durch Aleix Gómez

Eben noch aus sieben Metern verworfen, netzt er jetzt humorlos oben rechts, während Portner unten rechts in der Ecke lag.

49. Christian O'Sullivan Magdeburg 2 Minuten für Christian O'Sullivan (SC Magdeburg)

Der Norweger hilft aus und hängt von hinten an Janc dran.

47. Alle Entscheidungen, die ungefähr 50/50 wären, gehen gerade an Barcelona. So bleibt es weiter ein Spiel auf des Messers Schneide.

46. Bennet Wiegert nimmt seine zweite Auszeit! Es braucht neue Lösungen im Angriff, sie müssen die Katalanen weiter beschäftigen.

46. Hampus Wanne Barcelona Tor für FC Barcelona, 25:24 durch Hampus Wanne



44. Aleix Gómez Barcelona 7-Meter verworfen von Alex Gómez (FC Barcelona) Portner macht sich groß, wartet lange und lenkt den Ball knapp am linken Pfosten vorbei.

44. Magnus Saugstrup Magdeburg 2 Minuten für Magnus Saugstrup (SC Magdeburg)



44. Magnus Saugstrup Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 25:23 durch Magnus Saugstrup



44. Ortega schickt seinen stärksten Mann ins Rennen: Perez de Vargas steht nun Tor!

44. Ludovic Fabregas Barcelona Tor für FC Barcelona, 24:23 durch Ludovic Fabregas



43. Philipp Weber Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 24:22 durch Philipp Weber

Zwei-Tore-Führung! Die Magdeburger gehen erstmals doppelt in Führung, Weber hinterläuft clever die Abwehr.

42. Portner ist da! Das war kein guter Wurf von Mem. Der Gegenstoß rollt, doch der SCM unterbricht, weil Dika Mem verletzt am Boden liegen geblieben ist. Er humpelt ohne den Fuß zu belasten vom Feld - an der Stelle gute Besserung!

41. Nun stellen die Katalanen jegliche Wechselpläne ein, es kommt die A-Aufstellung zurück. Mem, Cindric und N'Guessan sollen es jetzt im Rückraum richten.

41. Antonio Carlos Ortega nimmt sein zweites Team-Timeout! Der SCM geht seit langem wieder in Führung, da schlägt sich die Halle auf Seiten der Magdeburger. Auch die neutralen fans sympathisieren mit dem aufopferungsvoll kämpfenden Underdog.

41. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 23:22 durch Gisli Kristjánsson



41. Barcelona wackelt! Makuc hatte keine gute Phase, sie lassen einige gute Möglichkeiten liegen...

40. Philipp Weber Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 22:22 durch Philipp Weber

Entschlossen spaziert er durch die Lücke, mit hoher Dynamik springt er Richtung Tor.

39. Ludovic Fabregas Barcelona Tor für FC Barcelona, 21:22 durch Ludovic Fabregas



38. Christian O'Sullivan Magdeburg 2 Minuten für Christian O'Sullivan (SC Magdeburg)

Das ist ne harte Entscheidung: Aus dem Rücken läuft der Kreisläufer gegen den Arm des Norwegers, den kann er eigentlich nicht sehen...

38. Jetzt gibt es den Videobeweis: Es geht um ein Foul abseits vom Ball von O'Sullivan gegen Fabregas.

38. Nikola Portner Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 21:21 durch Nikola Portner

Ausgleich! Portner wirft den Ball übers ganze Feld ins leere Tor und dürfte das als Initialzündung sehen hier über sich hinaus zu wachsen.

37. Lukas Mertens Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 20:21 durch Lukas Mertens

Barcelona läuft sich fest und "Speedy" netzt den Konter ein. Damit bleibt der SCM auf Tuchfühlung.

36. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 19:21 durch Kay Smits

Knapp am Scheitel vorbei, doch Smits bleibt cool von der Linie.

36. Hampus Wanne Barcelona Tor für FC Barcelona, 18:21 durch Hampus Wanne



36. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 18:20 durch Kay Smits



35. Timothey N'Guessan Barcelona Tor für FC Barcelona, 17:20 durch Timothey N'Guessan

Ohne Block hämmert er den Ball in die lange Ecke, das geht zu einfach.

34. Marko Bezjak Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 17:19 durch Marko Bezjak

Aber das ist ein Zeichen! Auch die Magdeburger verteidigen körperlich und generieren daraus einen Gegenstoß.

32. Barcelona erwischt einen guten Start, stellt einmal mehr eine kompakte Defensive. Vorne leistet sich der SCM zu viele einfache Ballverluste, sodass die Katalanen jetzt erstmal auf vier wegziehen können.

31. Domen Makuc Barcelona Tor für FC Barcelona, 16:19 durch Domen Makuc



31. Weiter geht's im ersten Halbfinale zwischen dem SCM und Barcelona. Gelingt den Bördestädtern die Sensation oder zeiht der Titelverteidiger inS Finale ein?

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Der FC Barcelona führt zur Pause gegen den SC Magdeburg mit 18:16. Beide Teams beginnen mit Tempohandball, die Partie startet intensiv. Keine Mannschaft kann die Spielkontrolle übernehmen, oft wechslet die Führung. Die Bördestädter spielen gut mit gegen die Katalanen, vor allem der Däne Damgaard prägte mit sechs Treffern die erste Viertelstunde. Doch bisher wirken die Spanier völlig unbeeindruckt, finden in der Offensive immer wieder gute Lösungen, während die Deutschen lange für ihre Chancen arbeiten müssen. Nichtsdestotrotz geht es in dieser schnellen, sehenswerten Partie nur mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine. Mit etwas mehr Verantwortung für den Ball und einem Torhüter, der sich etwas steigert, haben die Magdeburger noch alle Trümpfe selber und er Hand hier den Finaleinzug perfekt zu machen. Bis gleich!

30. Ende 1. Halbzeit

30. 18 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit drückt Antonio Carlos Ortega nochmal auf den Buzzer!

30. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 16:18 durch Kay Smits

Neuer Torhüter für den Strafwurf, doch das interessiert Smits relativ wenig. Einmal angetäuscht, zieht er den Ball scharf unten links in die Ecke. Perez de Vargas liegt zwar unten, doch mit der rechten Hand kann er den Einschlag nicht verhindern.

30. Der SCM ist weiter bemüht mit dem Titelverteidiger aus Spanien Schritt zu halten, es sind vereinzelte Kleinigkeiten, die hier den Unterschied machen. Ein vorschneller Abschluss, ein weggeworfener Pass, eine Parade weniger...

29. Dika Mem Barcelona Tor für FC Barcelona, 15:18 durch Dika Mem



28. Domen Makuc Barcelona Tor für FC Barcelona, 15:17 durch Domen Makuc

Ein Geniestreich! Er beschwert sich über einen ausbleibenden Pfiff für einen Siebenmeter. Den fälligen Freiwurf wirft er aus dem Stand in die linke Ecke und überrascht Portner.

26. Blaž Janc Barcelona 2 Minuten für Blaž Janc (FC Barcelona)

Barca stellt um auf eine offensive Abwehr, Kristjánsson zieht in die Schnittstelle hinter dem vorgezogenen Offensivspieler. Janc greift ihm in den Wurfarm, das zieht eine Hinausstellung nach sich.

26. Oscar Bergendahl Magdeburg 2 Minuten für Oscar Bergendahl (SC Magdeburg)

Bergendahl versucht Makuc offensiv anzunehmen, doch der schnelle Rückraumregisseur wackelt den Schweden aus.

26. Domen Makuc Barcelona Tor für FC Barcelona, 15:16 durch Domen Makuc



25. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 15:15 durch Kay Smits

Smits fackelt nicht lange und drischt den nächsten Siebenmeter ohne zu zucken in die Maschen.

24. Domen Makuc Barcelona Tor für FC Barcelona, 14:15 durch Domen Makuc

Die Katalanen spielen so selbstsicher, so abgeklärt. Sie lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen.

24. Portner hält hinten überragend gegen Gomez mit dem linken Bein. So können die Magdeburger wieder in Führung gehen und ihren Lauf fortsetzen.

23. Lukas Mertens Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 14:14 durch Lukas Mertens

Stark! Aus guter Abwehrarbeit erarbeitet sich die Wiegert-Truppe einen leichten Treffer im Gegenstoß.

22. Weil Jensen auf nur zwei Paraden kommt, steht nun Portner beim SCM zwischen den Pfosten.

21. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 13:14 durch Kay Smits

Wieder das Duell aus sieben Metern, dieses Mal bleibt Smits der Sieger gegen Nielsen.

20. Timothey N'Guessan Barcelona Tor für FC Barcelona, 12:14 durch Timothey N'Guessan

Mem kriegen sie noch verteidigt, arbeiten ihn weg, doch N'Guessan kommt ins Kreuz und schrotet den nächsten in den Winkel.

20. Michael Damgaard Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 12:13 durch Michael Damgaard

Keine drei Pässe! Damgaard wackelt einmal und drischt den Ball ins Netz. Das ist schon sein sechster Treffer bei zehn Würfen.

19. In letzter Sekunde! Bennet Wiegert drückt gerade noch rechtzeitig auf den Buzzer und nimmt bei drei verbleibenden Pässen die erste Auszeit! Die Bördestädter müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht frühzeitig zu sehr ins Hintertreffen geraten.

19. Timothey N'Guessan Barcelona Tor für FC Barcelona, 11:13 durch Timothey N'Guessan

So spielt man die Überzahl aus, das ist ganz stark gemacht. Der Franzose kommt mit so viel Schwung, steht bei acht Metern ohne Kontakt und schweißt den Ball kompromisslos in die Maschen.

18. Das erste Halbfinale ist von hoher Intensität geprägt. Während der SCM lange für seine Tore arbeiten muss, haben es die Katalanen gefühlt etwas leichte den Ball im Tor unterzubringen.

18. Gisli Kristjánsson Magdeburg 2 Minuten für Gisli Kristjánsson (SC Magdeburg)



18. Aleix Gómez Barcelona Tor für FC Barcelona, 11:12 durch Aleix Gómez



17. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 11:11 durch Gisli Kristjánsson



17. Luis Frade Barcelona Tor für FC Barcelona, 10:11 durch Luis Frade



16. Michael Damgaard Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 10:10 durch Michael Damgaard



16. Timothey N'Guessan Barcelona Tor für FC Barcelona, 9:10 durch Timothey N'Guessan



15. Magnus Saugstrup Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 9:9 durch Magnus Saugstrup



15. Dika Mem Barcelona Tor für FC Barcelona, 8:9 durch Dika Mem



15. Das war leichtfertig weggeworfen! Mertens unterläuft ein Missverständnis mit Kristjánsson und springt zum Kempa. Dadurch das er im Raum landet, hat Barcelona nun Ballbesitz.

14. Ludovic Fabregas Barcelona 2 Minuten für Ludovic Fabregas (FC Barcelona)

Eben noch mit gelb verwarnt, muss Fabregas für seinen Klammergriff nun auf der Bank Platz nehmen.

13. Luka Cindrić Barcelona Tor für FC Barcelona, 8:8 durch Luka Cindrić



13. Magnus Saugstrup Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 8:7 durch Magnus Saugstrup



13. Ludovic Fabregas Barcelona Gelbe Karte für Ludovic Fabregas (FC Barcelona)



12. Ludovic Fabregas Barcelona Tor für FC Barcelona, 7:7 durch Ludovic Fabregas



12. Bisher fahren die Schiedsrichter eine sehr großspurige Linie! Sehr sparsam gehen sie mit ihren Pfiffen und Bestrafungen um.

11. Piotr Chrapkowski Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 7:6 durch Piotr Chrapkowski

Das ist die erste SCM-Führung! Der Abwehrspezialist fängt den Ball ab und läuft den Konter. Dann lässt er Nielsen keine Chance...

11. Michael Damgaard Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 6:6 durch Michael Damgaard



10. Ludovic Fabregas Barcelona Tor für FC Barcelona, 5:6 durch Ludovic Fabregas



10. Michael Damgaard Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 5:5 durch Michael Damgaard



9. Aleix Gómez Barcelona Tor für FC Barcelona, 4:5 durch Aleix Gómez

Der Rechtsaußen stellt einmal mehr unter Beweis, wieso er zu den Weltbesten gehört. Super schnell ist der auf der rechten Seite vorne und verwandelt den Gegenstoß in die kurze Ecke.

8. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 4:4 durch Gisli Kristjánsson

Im Nachfassen bekommt der Isländer den Ball und Tunnel Nielsen.

7. Aleix Gómez Barcelona Tor für FC Barcelona, 3:4 durch Aleix Gómez



7. Michael Damgaard Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 3:3 durch Michael Damgaard

Däne packt zu Beginn seine rechte Fackel aus und hämmert den Ball in die linke Ecke. Beachtenswert sind die zehn Meter Torentfernung.

6. Luka Cindrić Barcelona Tor für FC Barcelona, 2:3 durch Luka Cindrić



5. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 2:2 durch Kay Smits

Was für ein Wackler! Auf der rechten Seite fintiert sich Smits an seinem Gegenspieler vorbei und netzt mit einem Aufsetzer. Wichtig für ihn nach dem vergebenen Siebenmeter ins Spiel zu kommen.

4. Aleix Gómez Barcelona Tor für FC Barcelona, 1:2 durch Aleix Gómez

Gomez macht es auf der anderen Seite von der Linie besser und weist Portner in seine Schranken.

4. Piotr Chrapkowski Magdeburg Gelbe Karte für Piotr Chrapkowski (SC Magdeburg)



3. Michael Damgaard Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 1:1 durch Michael Damgaard



2. Dika Mem Barcelona Tor für FC Barcelona, 0:1 durch Dika Mem



2. Kay Smits Magdeburg 7-Meter verworfen von Kay Smits (SC Magdeburg) Das war kein guter Abschluss. Ziemlich zentral wirft der Holländer gegen das rechte Bein von Nielsen.

2. Schon eine Minute gespielt, doch der SCM findet bisher keine Lücken. Im Zeitspiel zieht Kristjánsson auf der halbrechten Seite durch die Lücke und ankbekommt den Siebenmeter.

1. Etwas überraschend steht bei Barcelona Emil Nielsen zwischen den Pfosten, sieht sich aber auch Michael Damgaard anstelle von Philipp Weber gegenüber.

1. Los geht’s – Der Kampf ums Finale zwischen dem SC Magdeburg und dem FC Barcelona ist eröffnet.

1. Spielbeginn

So sieht die Startaufstellung aus: Bennet Wiegert schickt folgende Aufstellung ins Rennen: Jensen – Mertens, Damgaard, Kristjansson, Smits, Hornke und Saugstrup. Carlos Ortega hat sich für folgende Sieben entschieden: Nielsen – Wanne, Cindric, N’Guessan, Mem, Gómes und Fabregas.

Die Wettbewerbshymne erklingt, die Mannschaften sind bereit.

Im letzten Jahr gelang den Katalanen ein Novum: Erstmals konnten sie Europas Handballkrone verteidigen, dieses Jahr streben sie nach dem Champions-Legaue-Hattrick. In der Vorrunde dominierte die Barca-Truppe die Gruppe B, verlor trotz hochklassiger Duelle gegen Kiel, Szeged, Aalborg und Kielce kein einziges Spiel. Lediglich gegen den THW gab das Starensemble einen Punkt ab beim 30:30 in der Wunderino-Arena. Auch im Viertelfinale folgte ein Durchmarsch gegen Gudme aus Dänemark, damit sind die Blaugrana auch dieses Jahr wieder der heißeste Anwärter auf den Titel. Gerade Keeper Perez de Vargas und Rückraumstar Dika Mem hatten bei den letzten Erfolgen große Aktien am Gewinn und wollen das Triple perfekt machen.

Was war das für eine spektakuläre Saison der Magdeburger: Erstmals Champions-League gespielt seit dem sensationellen Triumph im Jahr 2002 und sofort stehen die Bördestädter als einziger deutscher Vertreter unter den besten vier Mannschaften! Mit etwas Losglück landete der SCM in der vermeintlich etwas leichteren Vorrundengruppe, wusste hier zu überzeugen, teilweise sogar zu glänzen. Gerade in den Duellen gegen Veszprem und Paris, zeigte die Wiegert-Truppe starke Leistungen, sodass am Ende ein sensationeller zweiter Platz nach der Gruppenphase zu Buche stand. Damit konnten die Rot-Grünen die Playoffs überspringen und standen direkt im Viertelfinale, wo sie sich in zwei knappen Spielen hauchdünn gegen den polnischen Vertreter aus Plock durchsetzten.

Zuletzt war immer Spannung geboten, wenn Europas Handball-Elite zum Gipfeltreffen kam: Hervorzuheben wäre beispielsweise der Sensationssieg von Kielce 2016 im Siebenmeterwerfen gegen Veszprem, nachdem die Polen einen Neun-Tore-Rückstand egalisiert hatten. Aber auch die Siege von Montpellier oder Skopje hatten viel Dramatik aufzuweisen, Last-Minute-Treffer und Handball der Extraklasse. Vor allem die Torhüter spielten sich an dem Wochenende in den Mittelpunkt und avancierten oftmals zum Matchwinner.

Es sind die letzten Spiele der Saison, es geht um nichts Geringeres als die europäische Handballkrone. Der Traum vieler Mannschaften, das große Ziel der Saison ist das Erreichen des FinalFour. Hier ist alles möglich, das zeigt ein Blick auf die letzten Jahre, in denen zahlreiche Topteams um die begehrte Trophäe kämpften. Sieben verschiedene Aufgebote konnten den „Arm“ in den letzten zehn Jahren in die Höhe strecken. In den vergangenen beiden Jahren konnte Barcelona erstmals überhaupt den Titel verteidigen. Eines ist klar, die Mannschaften müssen über sich hinauswachsen, dann ist in Köln alles möglich!