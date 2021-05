Audio: 2. Bundesliga - Rösler und Düsseldorf trennen sich

Nach dem fünften Platz in der 2. Bundesliga gehen Fortuna Düsseldorf und Trainer Uwe Rösler in der kommenden Spielzeit getrennte Wege. Am letzten Spieltag verlor die Fortuna nach zweifacher Führung und Überzahl noch mit 2:3 gegen den Aufsteiger aus Fürth. | audio