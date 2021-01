Corona-Fälle: USA und Tschechien nicht zur Handball-WM

Auch die USA werden nicht an der Handball-WM in Ägypten teilnehmen. Wie bei Tschechien sind mehrere Corona-Fälle unter Spielern und Betreuern der Grund. Zwei Teams aus Europa rücken nach. Deutschlands Gegner Kap Verde reist erst einmal an. | mehr