In Rio hatte Kaymer den 15. Platz belegt. Nun wolle er erst in Paris 2024 einen erneuten Anlauf nehmen und "endlich eine Medaille holen". Zweiter deutscher Starter bei der Rückkehr des Golfsports auf die olympische Bühne nach 112 Jahren Pause war in Brasilien der Münchner Alex Cejka, der 21. wurde.

Frauen: Sophia Popov und Caroline Masson mit besten Chancen

Die Qualifikation der Frauen für Tokio endet am 28. Juni. Die besten Karten haben British-Open-Siegerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) und die zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin Caroline Masson (Gladbeck), die neben Sandra Gal (Düsseldorf) auch in Rio schon am Start war. Die Nominierung durch den DOSB erfolgt am 29. Juni.

sid/red | Stand: 24.06.2021, 13:27