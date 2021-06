Die Zeit der Geisterspiele ist vorbei. Die Sehnsucht vieler Fußball-Fans wird in den kommenden Tagen und Wochen gestillt und die Stadien wieder mit Leben gefüllt. In allen elf EM-Arenen sind Zuschauer zugelassen, den Anfang macht am Freitag (21 Uhr) das altehrwürdige Olimpico in Rom mit dem Eröffnungsspiel der EURO 2020 zwischen Italien und der Türkei. "Es ist etwas sehr Schönes, ich werde die Hymne mitsingen wie noch nie" , frohlockte Italiens Nationalspieler Manuel Locatelli angesichts der zumindest teilweise gefüllten Ränge. Endlich wieder Stimmung.

Das Leben kehrt nach Italien zurück

In der Stadt und dem durch die Corona-Pandemie so gebeutelten Land ist die Euphorie spürbar. Das Leben, das monatelang still stand, ist dank steigender Impfzahlen und sinkender Infektionsraten wieder angelaufen. In Rom, das derzeit bei einer Inzidenz von 24,1 liegt (Stand: 07.06.21), sind die Bars und Cafés wieder gut gefüllt. Auf den Straßen muss zwar weiter eine Maske getragen werden und um Mitternacht greift die Ausgangssperre. Pasta essen, Wein trinken und gemeinsam der Squadra Azzurra die Daumen drücken ist aber möglich. Dolce Vita in der Corona-light-Variante.