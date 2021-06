Nach gutem deutschen Beginn, übernahm Frankreich nach einer Viertelstunde verstärkt das Kommando. Eine kurze französischen Drangphase mit einem Kopfball von Paul Pogba (16.) und einen Schuss von Kylian Mbappé (17.), gipfelte in der 20. Minute in einem Eigentor von Mats Hummels, der am Fünfmeterraum vor Mbappé retten wollte, dann aber die Kugel mit dem Schienbein in den linken Winkel des eigenen Tores beförderte.

Das Eigentor von Hummels war das erste Selbsttor eines deutschen Spielers bei einer Europameisterschaft überhaupt. Mit seinem zweiten Eigentor im DFB-Dress zog der Unglücksrabe mit den bisherigen "Rekordhaltern" Oliver Kahn, Thomas Helmer und Arne Friedrich gleich. Vor sieben Jahren bei der WM 2014 in Brasilien war der Dortmunder noch der gefeierte Siegtorschütze beim Viertelfinalsieg gegen Frankreich gewesen.

Offensiv drückt der Schuh beim DFB-Team

Deutschland hatte nach dem Rückstand mehr Ballbesitz und war auch dominanter im Mittelfeld. Allerdings haperte es mit dem Herausspielen von Torchancen. Speziell Serge Gnabry und Kai Havertz hingen offensiv in der Luft und auch Toni Kroos und Ilkay Gündogan konnten ihre Mitspieler aus dem Mittelfeld nicht mit Pässen in Szene setzen.

Besonders das Spiel über den rechten Flügel funktionierte in der ersten Halbzeit nicht. Von Joshua Kimmich kamen keinerlei Flanken in den französischen Strafraum, einzig über links machte Robin Gosens eine gute Partie und konnte die ein oder andere gefährliche Szene für das DFB-Team einleiten. So resultierten die besten beiden deutschen Chancen im ersten Durchgang durch Thomas Müller (22.) und Gündogan (38.) jeweils aus Hereingaben des Profi von Atalanta Bergamo.

In der 2. Halbzeit kam die Mannschaft von Bundestrainer Löw besser ins Spiel und erhöhte die Schlagzahl. Nachdem Frankreichs Adrien Rabiot noch den Außenpfosten getroffen hatte, zielte Gnabry auf der Gegenseite knapp über das Tor.