Schon drei Punkte könnten reichen

Portugal, das am Ende das Turnier gewann, kam durch die Gruppendritten-Wertung ins Achtelfinale, ohne in der Gruppenphase auch nur ein Spiel gewonnen zu haben - drei Unentschieden reichten. Auch Nordirland reichten drei Punkte und eine ausgeglichene Tordifferenz.

Zum Vergleich: Bei Weltmeisterschaften kommen derzeit nur die Gruppensieger und die Gruppenzweiten weiter. Mit drei Punkten erreichte bei der WM 2018 in Russland kein Team die nächste Runde. Die beiden schlechtesten Achtelfinalisten hatten vier Punkte.

Die Tabelle der Gruppendritten wird in dieser Reihenfolge sortiert: Punkte, Tordifferenz, mehr erzielte Tore, höhere Zahl an Siegen, Fairplaywertung, Abschneiden in der EM-Qualifikation.