Zum Dänemark-Spiel Unwetter drohen - Fanzone Frankfurt bleibt geschlossen Stand: 29.06.2024 13:24 Uhr

Zum EM-Achtelfinale des DFB-Teams gegen Dänemark drohen in Teilen Deutschlands kräftige Unwetter. So bleibt etwa in Frankfurt die Fanzone geschlossen.

Zum EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark (21 Uhr/im Audiostream und im Liveticker auf sportschau.de) drohen in Teilen Deutschlands kräftige Unwetter. Besonders im Südwesten kann es Gewitter mit regional heftigem Starkregen, schweren Sturm- bis Orkanböen sowie größerem Hagel geben. Zum Public Viewing zu gehen sei deshalb nicht empfehlenswert, sagte Tobias Reinartz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Das kann sehr gefährlich werden, wenn man sich da im Freien aufhält."

Fanzone Frankfurt bleibt wegen Gewitters geschlossen

Die Frankfurter Fanzone bleibt deshalb den gesamten Tag über geschlossen. Das teilte die Stadt Frankfurt am Samstag (29.06.2024) mit. Die "Tourismus+Congress GmbH" als Veranstalterin sowie die Sicherheitsbehörden hätten die Situation mit dem DWD intensiv beurteilt. "Sie kommen zu dem Schluss, dass die Fanzone Frankfurt bei diesen Vorhersagen nicht sicher betrieben werden kann" , hieß es.

In Hessen erwartet der DWD Gewitter mit 40 bis 60 Litern Regen pro Quadratmeter. Auch extreme Unwetter mit bis zu 100 Litern Regen pro Quadratmeter schließen die Meteorologen nicht aus. Zudem seien dort Sturm- bis Orkanböen mit 100 bis 120 Kilometern pro Stunde möglich.

Da verschiedene Vorkehrungen zu treffen seien, um die Veranstaltungsfläche der Fanzone Frankfurt im Vorfeld zu sichern und den Weiterbetrieb an den Folgetagen sicherzustellen, bleibe das Areal am Main deshalb den gesamten Tag geschlossen.

Öffnung der Fanzone in Stuttgart geplant

Die Verantwortlichen der Fanzone in Stuttgart planen zunächst mit einer regulären Öffnung. "Wir sind mit dem Deutschen Wetterdienst in ständigem Austausch und hoffen, dass wir von Unwettern verschont bleiben", sagte der Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart, Jörg Klopfer.

Die Landeshauptstadt soll es aber am Samstag laut DWD nicht so schwer treffen wie den Westen des Landes. Nach Angaben eines Sprechers des DWD soll es in Stuttgart Regen und stärkeren Wind geben.

In einer Mitteilung der Veranstalter hieß es: "Das Wetter-Radar zeigt ein Unwetter, das sich möglicherweise auf Stuttgart zubewegt. Die Fanzones sind wie geplant geöffnet." Die Host City Stuttgart stehe im engen Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst und werde über die weitere Entwicklung auf seiner Website und den Social-Media-Kanälen informieren.

In Dortmund droht gegen Ende des Spiels starker Regen

In Dortmund, wo das Spiel des DFB-Teams heute ausgetragen wird, sehe es zwar besser aus. Es bestehe aber die Gefahr, dass gerade gegen Ende des Spiels ein kräftiges Gewitter aufziehe. "Eine Verlängerung wäre (wohl nicht nur) aus meteorologischer Sicht nicht zu empfehlen" , so DWD-Experte Reinartz. Laut der Dortmunder Polizei findet das Spiel Stand jetzt statt und auch die Fanzones werden geöffnet.