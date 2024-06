Letztes Gruppenspiel des DFB-Teams Rüdiger - "Die Null zu halten gibt der Offensive Vertrauen" Stand: 22.06.2024 20:22 Uhr

Antonio Rüdiger erwartet mit der Schweiz im letzten Gruppenspiel bei der EURO 2024 einen "komplett anderen Gegner" . Im Interview mit der Sportschau sagte der Innenverteidiger zudem: "Die Null zu halten, gibt der Offensive Vertrauen."

Erneut ist der komplette Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf dem Trainingsplatz in Herzogenaurach versammelt gewesen, bevor es am Samstagnachmittag (22.06.2024) mit dem Bus nach Frankfurt am Main geht. Dort steht am Sonntagabend um 21 Uhr das Spiel um den Gruppensieg an.

Ein Punkt reicht zum Gruppensieg

Holt die Auswahl des DFB mindestens einen Punkt, zieht sie als Erster in das Achtelfinale ein und würde auf den Zweiten der Gruppe C treffen. Theroretisch kommen für diesen Fall noch England (4 Punkte), Dänemark (2), Slowenien (2) und Serbien (1) infrage.

Antonio Rüdiger hält von den Gedankenspielen, ob es vielleicht sogar besser wäre, Zweiter zu werden, um damit möglicherweise im Viertelfinale Spanien aus dem Weg zu gehen, gar nichts. "Wir wollen Selbstvertrauen tanken. Das kann man am besten mit Siegen" , sagte er im Interview mit der Sportschau.

Rüdiger erwartet stärksten Gruppengegner

Die Schweiz schätzt der Innenverteidiger als deutlich stärker ein als Schottland und die Ungarn, gegen die Deutschland jeweils Siege einfuhr: "Das ist ein komplett anderer Gegner." Allein von der individuellen Klasse her hätten die Schweizer den anderen Teams aus der Gruppe etwas voraus.