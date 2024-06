Sportschau-Interview Nagelsmann setzt gegen Schweiz auf unveränderte Startelf Stand: 22.06.2024 22:37 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann will im Spiel gegen die Schweiz zum dritten Mal dieselbe Startelf aufbieten. Das sagte er im exklusiven Interview mit der Sportschau.

Somit ist auch klar, dass Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Robert Andrich und Maximilian Mittelstädt auflaufen werden, obwohl sie schon eine Gelbe Karte erhielten und bei einer weiteren für das Achtelfinale gesperrt wären.

"Ich werde in die Zweikämpfe reingehen, wie ich es immer mache. Die Gelbe Karte wird nichts ändern" , sagte Tah am Samstagnachmittag (22.06.24) während der Pressekonferenz des DFB in Frankfurt am Main.

Nagelsmann: "Das ist unser Mindset"

Zuvor hatte Nagelsmann im Interview mit der Sportschau klargestellt, dass er in jedem Fall als Tabellenerster die Gruppenphase beenden wolle. "Ich kann doch keinem Spieler sagen, er soll extra verlieren" , so der Bundestrainer. Jonathan Tah bekräftigte: "Das ist unser Mindset. Wir wollen jedes Spiel gewinnen."

Deutschlands Startelf gegen die Schweiz

Ein Unentschieden gegen die Schweizer würde der deutschen Nationalmannschaft reichen, um die Gruppenphase als Erster zu beenden. Dann würde sie am Samstag (29.06.2024) um 21 Uhr in Dortmund das Achtelfinale bestreiten. Im Falle einer Niederlage gegen die Schweizer, die nach einem 3:1-Sieg gegen Ungarn und einem 1:1-Unentschieden gegen Schottland vier Punkte aufweisen, wäre das Berliner Olympiastadion am selben Tag der Austragungsort mit dem Anstoß um 18 Uhr.

Nagelsmann sorgt sich um Verletzungen

Den Gegner Schweiz nannte Nagelsmann eine "spannende Herausforderung" . Die Spieler, von denen die meisten in der Bundesliga spielen oder mal gespielt haben, seien "sehr hungrig und gierig" . Auch sein Kollege Murat Yakin bekam ein Lob. Er sei ein "guter Trainer, guter Charakter" , der "natürlich ärgern kann" .

Deutliche Kritik äußerte Nagelsmann an den Bedingungen in der Frankfurter Arena. "Ich habe keine Hoffnung, dass der Rasen hält" , sagte er, "dabei mache mir um das Fußballspiel keine Sorgen, sondern eher um die Verletzungsgefahr." Gerade für größere Spieler berge der seifige Rasen eine Gefahr. Dies habe sich in den bisherigen Partien, die in Frankfurt ausgetragen worden seien, gezeigt.

Viermal gleiche Startelf gab es zuletzt 1972

Schon im letzten Testspiel gegen Griechenland hatte Nagelsmann auf die Startelf gesetzt, die auch bei den Siegen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) begann. Viermal nacheinander mit derselben Startelf spielte die deutsche A-Nationalmannschaft zuletzt 1972. In jenem Jahr wurde sie erstmals Europameister.