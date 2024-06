liveblog Alles Wichtige zum deutschen Spiel DFB-Elf: Rüdiger warnt vor Schweizer Offensive Stand: 22.06.2024 14:31 Uhr

Duell um den Gruppensieg: Deutschland spielt im dritten Vorrundenmatch gegen die Schweiz. Alle Infos zum EM-Spiel im Liveblog.

14:31 Uhr

Rüdiger warnt vor der Schweizer Offensive

Abwehrspieler Antonio Rüdiger will sich nicht an Rechenspielen über mögliche Achtelfinalgegner beteiligen: "Es geht einfach darum, Selbstvertrauen zu tanken - und das geht am besten mit Siegen", erklärte der 31-Jährige im Sportschau-Interview. Die Schweiz als "schwieriger Gegner" mit "guten Offensivleuten" sei ein guter Test vor der K.o.-Phase.

14:00 Uhr

Schweizer Rodriguez lobt die EM-Stimmung

13:03 Uhr

Alle fit - keine Ausfälle im DFB-Team

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann auch im entscheidenden letzten Spiel um den Gruppensieg gegen die Schweiz personell aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining im EM-Basiscamp in Herzogenaurach waren alle 26 Akteure auf dem Platz. Es gibt damit auch vor dem Vorrundenabschluss keine Ausfälle zu beklagen. Nagelsmann könnte damit am Sonntag (21 Uhr, im Stream auf sportschau.de) nach den Siegen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) ein drittes Mal dieselbe Startelf aufbieten.

12:25 Uhr

Tah: "Hier entsteht etwas - das pusht uns"

Die Sonne knallte beim Abschlusstraining vom blauen Himmel, beim Gruppenfinale gegen die Schweiz wollen Toni Kroos und Co. die Herzen der Fans weiter erwärmen. "Es ist unglaublich, was im Land los ist. Das motiviert uns, noch mehr Gas zu geben", sagte Chris Führich vor der gut zweistündigen Busfahrt in den Spielort Frankfurt/Main.

Dort soll am Sonntag (21 Uhr, im Stream auf sportschau.de) im Spiel gegen die Eidgenossen die nächste schwarz-rot-goldene Party steigen, diesmal wieder in den weißen Heimtrikots. "Hier entsteht wieder etwas. Das pusht uns, wenn wir merken, dass alle uns unterstützen", sagte Jonathan Tah.

11:35 Uhr

Berliner Fanzone wird für Deutschland-Spiel erweitert

Die Berliner Fanzone vor dem Brandenburger Tor wird zum dritten und letzten Gruppenspiel des DFB-Teams erweitert. Man rechne am Sonntag zum Spiel gegen die Schweiz (21 Uhr, im Stream auf sportschau.de) mit einem deutlich größeren Andrang, teilte der Veranstalter Kulturprojekte Berlin mit. Darum werde erstmals die Erweiterung der Fanzone auf der Straße des 17. Juni genutzt, die sich dann bis zur Bellevueallee erstrecke. Dadurch können laut Veranstalter insgesamt 70.000 Menschen das Spiel auf den Fanzonen vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude, wo die Kapazität auf 10.000 Gäste beschränkt ist, verfolgen.

11:10 Uhr

Bilanz spricht deutlich für Deutschland

Bereits zum 54. Mal kommt es am Sonntagabend (21, Uhr, im Stream auf sportschau.de) zum Duell zwischen Deutschland und der Schweiz. Die Bilanz spricht dabei deutlich für die DFB-Mannschaft. Sie gewann 36 Partien, die Schweiz nur neun. Acht Begegnungen endeten remis. Der bis dato letzte Vergleich zwischen beiden Teams datiert vom 13. Oktober 2020. Damals empfing Deutschland die "Nati" in der Gruppenphase der Nations League. Nach ereignisreichen 90 Minuten stand es 3:3.

Vier DFB-Spielern droht Gelbsperre

Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte in Anbetracht der bereits sicheren Achtelfinal-Qualifikation am Sonntagabend gegen die Schweiz (21, Uhr, im Stream auf sportschau.de) die Rotationsmaschine anschmeißen. Denn in Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Maximilian Mittelstädt und Robert Andrich gehen vier seiner Spieler Gelb-vorbelastet in die Partie. Sollte einer der Akteure gegen die Eidgenossen eine weitere Verwarnung erhalten, wäre er für das Achtelfinale gesperrt.

Nagelsmann deutete nach dem 2:0-Erfolg gegen Ungarn zwar an, die Startelf möglicherweise zu verändern. Ein komplett anderes Gesicht wird die Anfangsformation jedoch nicht haben: "Es wird jetzt keine sieben Wechsel geben, das kann ich ausschließen."

09:55 Uhr

Schär kann trotz Nasenbeinbruchs spielen

Die Schweiz kann im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag gegen Deutschland (21, Uhr, im Stream auf sportschau.de) auf Fabian Schär zurückgreifen. Obwohl sich der Innenverteidiger im Duell mit Schottland (1:1) das Nasenbein brach, wird der frühere Bundesliga-Profi der TSG Hoffenheim auflaufen können. Und zwar sogar ohne eine Maske. Eine solche sei nicht nötig, teilte der Schweizerische Fussballverband (SFV) mit.

21.06.2024 • 13:35 Uhr

Undav: "Ob auf Rasen oder Stein - wir müssen gewinnen"

Die deutsche Mannschaft muss gegen die Schweiz (Sonntag um 21 Uhr live im Ersten und im Stream auf sportschau.de) eine Rutschpartie befürchten. Der Rasen in Frankfurt macht erneut große Probleme.

Für Nationalspieler Chris Führich vom VfB Stuttgart keine Ausrede. Der Flügelspieler bestätigte auf einer DFB-Pressekonferenz aber: "Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal dort gespielt. Der Rasen ist extrem seifig und geht sehr schnell kaputt. Er ist nicht so fest und es ist nicht das erste Mal, dass die Spieler dort Probleme haben. Es ist nicht leicht, den Halt zu bewahren."

Deniz Undav, Führichs Teamkollege aus der abgelaufenen Saison beim VfB Stuttgart, sieht die Rasenproblematik entspannt. "Wir müssen mit den Umständen umgehen. Ob auf Rasen oder Stein - wir müssen gewinnen" , sagte der Stürmer. "Bis zum Spiel sind es ja noch ein paar Tage. Vielleicht wird der Rasen bis dahin noch besser."

21.06.2024 • 12:46 Uhr

Ricardo Rodriguez warnt vor "überragender deutscher Mannschaft"

Der Schweizer Verteidiger Ricardo Rodriguez hat der deutschen Nationalmannschaft vor dem EM-Gruppenspiel die Favoritenrolle zugeschoben. "Die deutsche Mannschaft ist überragend, sie sind gut gestartet", sagte der frühere Wolfsburger mit Blick auf das abschließende Duell am Sonntagabend (um 21 Uhr live im Ersten und im Stream auf sportschau.de) in Frankfurt: "Die Vorfreude ist groß, und die Mannschaft ist bereit. Klar wollen wir Erster werden." Dafür muss die Schweiz, die aus den ersten beiden Spielen vier Punkte geholt hat, die bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Gastgeber schlagen. Man werde alles geben, "um die Fans glücklich zu machen", versprach der 31-Jährige: "Etwas Druck sollte immer dabei sein."

21.06.2024 • 12:43 Uhr

Orsato leitet Deutschland gegen Schweiz

Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato wird Deutschlands Gruppenfinale gegen die Schweiz am Sonntag (23.06.2024, ab 20.15 Uhr im Livestream, im Live-Ticker und in der Radio-Reportage) leiten. Das gab die UEFA am Freitagmorgen (21.06.2024) bekannt. Mit ihm hat Deutschland gute Erfahrungen gemacht, bei bisher fünf Spielen gab es keine Niederlage.

20.06.2024 • 23:49 Uhr

Spanien nach Gruppensieg kein möglicher DFB-Gegner mehr

Nach dem 1:0-Sieg gegen Italien am Donnerstagabend gehört Spanien nicht mehr zu den möglichen Gegnern des deutschen Teams im Achtelfinale. Die Spanier stehen bereits jetzt als Gruppensieger der Gruppe B fest, nur als Zweiter hätte die "Furia Roja" ein möglicher deutscher Gegner werden können. Jetzt kann es frühestens im Viertelfinale zur Neuauflage des EM-Finales von 2008 kommen.

20.06.2024 • 20:38 Uhr

Rechenspiele - wer wird DFB-Gegner im Achtelfinale?

Der deutschen Nationalmannschaft drohen schon im Achtelfinale unangenehme Gegner und Mitfavoriten. Wird die DFB-Elf Gruppensieger, kann sie zumindest Teams wie Spanien oder Titelverteidiger Italien zunächst aus dem Weg gehen.

20.06.2024 • 20:01 Uhr

Das EM-Spiel Schweiz gegen Deutschland live

Am Sonntag (23.06.2024) trifft die Fußball-Nationalmannschaft in ihrem letzten Gruppenspiel um 21.00 Uhr auf die Schweiz. Die Sportschau überträgt die Partie im Livestream, TV, Radio und Ticker.