Auch Toni Kroos will den Gruppensieg. Es sei auch ein Statement, in der Gruppe Erster zu werden, sagte der Routinier, und es sei wichtig, diesen Lauf beizubehalten. Im Gruppenfinale gegen die Schweiz gebe es nun aber "keinen Grund, kein Vollgas zu geben", sagte Kroos.

Wenn Deutschland gegen die Schweiz verliert, wäre der weitere Weg indes ein völlig anderer. Als Zweiter in der Gruppenphase ginge es in der Runde der 16 besten Mannschaften gegen den Zweitplatzierten der Gruppe B (29.06.2014, 18 Uhr) mit Italien, Kroatien und Albanien weiter.

Als Vorrunden-Erster träfe Deutschland im Achtelfinale in Dortmund auf den Zweitplatzierten der Gruppe C (29.06.2014, 21 Uhr) mit Favorit England, Slowenien, Dänemark und Serbien.

Das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Schweiz findet übrigens unter dem geschlossenen Dach statt. Bereits beim Spiel zwischen Dänemark und England war das Dach in Frankfurt geschlossen geblieben, damals allerdings aufgrund der Wettervorhersage. Heute ist kein Regen in Frankfurt angesagt, trotzdem bleibt das Dach zu. Grund sei der lädierte Rasen, wie die Uefa mitteilte. Das geschlossene Dach sei eine "Vorsichtsmaßnahme, um den Rasen zu schützen", heißt es in einem Statement des Verbands.

"Bei kleinen Spielern ist es nicht so schlimm, bei schweren ist es, als wenn man im Winter mit Sommerreifen fährt - das ist auch nicht so gut für die Unfallprophylaxe", sagte Nagelsmann.

Deutschlands Startelf sieht genau so aus wie gegen Schottland und gegen Ungarn! Auch wenn einige Expertinnen und Experten auf Änderungen getippt haben, so ist für Bundestrainer Julian Nagelsmann und seinen Co Sandro Wagner wichtiger, dass der "Rhythmus" beibehalten wird. Heute steigt zwar das dritte Spiel innerhalb von neun Tagen, aber die Belastung ist nicht so groß, dass die Spieler zwingend eine Pause bräuchten.