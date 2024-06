EM 2024 Fans in München - Fahnen erst verboten, dann unter Auflagen erlaubt Stand: 14.06.2024 20:07 Uhr

Größere Zaunfahnen sind beim Eröffnungsspiel zunächst pauschal verboten und dann nur unter Auflagen erlaubt worden - zum Unmut vieler Fans.

Zehntausende schottische Fans feierten in Münchens Innenstadt, als Jim Jarvie schon lange am Stadion im Norden der Stadt war, weit weg von der Party. "Wir wären gerne noch geblieben und hätten gefeiert" , sagt Jarvie (im Foto vorne rechts). "Aber dann mussten wir wegen der Fahne los, als die E-Mail kam."

Fan-Dachverband

Der schottische Verband hatte die e-Mail geschrieben. Der Inhalt: Wer Zaunfahnen zum Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am Freitag (14.06.2024) mitbringen möchte, die größer als 2x1,5 Meter sind, müsse um 18 Uhr mit der Fahne am Stadion sein - drei Stunden vor Anpfiff. Zudem müsse sie auf Feuerfestigkeit geprüft werden und ein entsprechendes Zertifikat haben.

Bild mit verbotenen Gegenständen bei der EM

"Wir hatten die Fahne vor Wochen angemeldet" , sagt Jarvie, der aus Falkirk angereist ist. "Doch sie wurde abgelehnt." Der Dachverband der schottischen Fanklubs, The Association of Tartan Army Clubs (ATAC) hatte das pauschale Verbot schon Anfang Juni als "inakzeptabel" kritisiert, rund 140 Fahnen seien zunächst abgelehnt worden, bis nun die Möglichkeit unter Auflagen kam, verbreitet am Nachmittag vor dem Spiel.

Feuerwehr: "Fahnen müssen schwer entflammbar sein"

Die Münchner Berufsfeuerwehr teilte auf Anfrage der Sportschau mit, dass Fahnen "ab einer bestimmten Größe schwer entflammbar sein müssen" . Die Fahnen seien ihr erst am Vortag mitgeteilt worden. Weil dann aber durch die Veranstalter ein Imprägniermittel für die Fahnen bereitgestellt worden sei, wurden die Fahnen unter den Auflagen erlaubt. "Die Verbände sind bereits im Vorfeld auf die Vorschriften hingewiesen worden" , so die Feuerwehr.

Die UEFA war angefragt, wer warum das Verbot Anfang Juni ausgesprochen hat und warum die Erlaubnis so kurzfristig erfolgte. Das Vorgehen galt nach Informationen der Sportschau auch für deutsche angemeldete Fahnen, auch hier wurden die Antragsteller benachrichtigt.

Schottische Fans diskutieren mit Ordnern am Einlass.

Regelung soll bei allen Spielen in München gelten

Grundsätzlich gilt an allen EM-Spielorten, dass Fahnen mit einer Größe von mehr als 2x1,5 Meter angemeldet werden müssen. Die Regelung, drei Stunden vor dem Spiel auf die Imprägnierung der Fahnen am Eingang warten zu müssen, gilt aber zunächst bei allen EM-Spielen in München. "Wir gehen davon aus, dass wir diese Möglichkeit bei allen Spielen brauchen und anbieten werden" , so die Feuerwehr. "Wir wollen durch diese Maßnahmen Lösungen anbieten und keine Verbote aussprechen."

Vor dem Eröffnungsspiel hatten die UEFA und die Behörden einen Disput über den Einsatz von Pyrotechnik im Rahmen der Eröffnungsfeier geführt.