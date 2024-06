Warnung vor Unwettern EM-Fanzonen in NRW gesperrt, Leipzig noch unsicher Stand: 18.06.2024 13:05 Uhr

Am Dienstag (18.06.2024) und in der Nacht zu Mittwoch werden vor allem in der Mitte Deutschlands schwere Unwetter mit Gewitter und Starkregen erwartet. Das könnte auch Einfluss auf die EM-Spiele haben und hat bereits Einfluss auf geplante Fanfeste.

So bleiben am Dienstag alle Fanzonen in Nordrhein-Westfalen geschlossen. Konkret betrifft das die Fanzonen in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln und Dortmund.

80.000 türkische Fans in Dortmund

Im Dortmunder Stadion findet am Abend (18 Uhr, komplett live hören) das Spiel Türkei gegen Georgien statt. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur sollen bis zu 80.000 türkische Fans in der Stadt sein. Anhänger, die keine Karten für das Spiel im 62.000 Zuschauer fassende BVB-Stadion haben, wollten sich das Spiel in der Fanzone und der Public-Viewing-Area am Westfalenpark anschauen. Beides bleibt geschlossen. In Düsseldorf, wo am Dienstag kein Spiel stattfindet, fassen die beiden Fanzonen in der Innenstadt und am Rheinufer rund 15.000 Zuschauer.

Entscheidung in Leipzig um 14 Uhr

Noch unklar ist, ob am Abend die Fanzone in Leipzig öffnet. In der sächsischen Stadt findet (ab 21 Uhr, im Livestream) die Partie zwischen Portugal und Tschechien statt. Nach Sportschau-Informationen soll gegen 14 Uhr entschieden werden, ob die Fanzone auf dem Augustusplatz öffnet. Zuletzt schauten hier mehrere Zehntausend Menschen die EM-Spiele.

Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Nordrhein-Westfalen eine Vor-Warnung für die Mittagsstunden herausgegeben. Ab Nachmittag und bis in die Nacht hinein müsse mit teils schweren Gewittern gerechnet werden, die lokal unwetterartig ausfallen können. Es drohen außerdem heftiger Starkregen, Blitzschlag und schwere Sturmböen. Für Sachsen warnt der Wetterdienst für den frühen Abend vor schweren Gewittern.

EM 2012 und WM 1974 - unvergessene Regengüsse

In der Geschichte großer Fußballturniere haben bereits mehrfach Unwetter Spiele beeinflusst. Bei der EM 2012 musste am 15. Juni das Spiel von Co-Gastgeber Ukraine gegen Frankreich für mehr als eine Stunde unterbrochen werden, weil über Donezk ein schweres Gewitter herunterging.

Unvergessen auch die "Wasserschlacht von Frankfurt" bei der WM 1974. Vor dem Halbfinale zwischen Deutschland und Polen gingen bei einem sintflutartigen Regenguss 14 Liter pro Quadratmeter herunter. Die Partie wurde trotz großer Pfützen auf dem Rasen angepfiffen. Deutschland gewann 1:0, die favorisierten Polen sprachen später von "irregulären Bedingungen".