EM-Qualifikation der U21 Kräfte messen mit Polen auf Top-Niveau Stand: 20.11.2023 22:05 Uhr

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft endet das Länderspieljahr am Dienstag (21.11.23) mit dem Gipfeltreffen gegen Polen. "Gegen diese hochklassige Mannschaft erwartet uns ein echtes Topspiel um den ersten Tabellenplatz", sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor der Begegnung in Essen (18 Uhr/Liveticker bei sportschau.de).

Dabei kann der Coach wieder mit dem Mönchengladbacher Fußball-Profi Luca Netz planen. "Der komplette Kader steht zur Verfügung. Luca Netz ging es am Freitag erkältungsbedingt nicht besonders gut, aber er hat sich in den letzten Tagen vollständig erholt. So sind alle Spieler für das Duell gegen Polen einsatzfähig" , sagte Di Salvo am Montagabend.

Nur der Gruppenerste fährt sicher zu Endrunde

Beide Teams sind in der EM-Qualifikation noch ohne Punktverlust. Mit vier Siegen aus vier Spielen führt Polen die Gruppe an, Deutschland ist mit drei Siegen aus drei Spielen Zweiter. Mit einem weiteren Sieg würde die DFB-Elf an Polen vorbeiziehen, weil bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt.

Weil nur der Gruppensieger sich direkt für die Endrunde qualifiziert, nennt auch Di Salvo die Partie "wegweisend" und setzt auf die Fans: "Mit dem Publikum im Rücken wollen wir einen weiteren Schritt in Richtung EM gehen."

Bei der Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, spielen die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu bestimmen.

Viel Lob für den Gegner

"Polen ist der stärkste Gegner in der Gruppe, der bisher alle Spiele verdient gewonnen hat. Das polnische Team besitzt eine sehr gute Organisation auf dem Spielfeld und es hält körperlich gut dagegen, daher hat es bisher auch nur ein Gegentor in der EM-Qualifikation bekommen" , sagte Di Salvo, "dazu haben sie den Kader mit Spielern aufgerüstet, die bereits Erfahrungen im A-Team sammeln konnten. Das wird definitiv eine tolle Aufgabe für uns. Es werden Kleinigkeiten, wie einzelne Zweikämpfe, das Spiel entscheiden."

Nach dem 4:1 gegen Estland ließ der Trainer Änderungen in der Startelf offen. "Da ist alles möglich. Die Spieler, die gegen Estland gespielt haben, haben es gut gemacht. Wir haben als Trainerteam die Aufgabe, eine Startelf aufzustellen, bei der wir das beste Gefühl haben" , sagte der 44-Jährige.

Offene Rechnung

Die deutsche U21 hat mit den Polen noch eine Rechnung offen: Schon in der vergangenen EM-Qualifikation waren Deutschland und Polen aufeinandergetroffen, im November 2021 verlor das DFB-Team in Großaspach deutlich mit 0:4, schon nach 15 Minuten stand es 0:3. Es war die einzige Niederlage der U21 in den vergangenen 15 Qualifikationsspielen - bei 14 Siegen. "Im Rückspiel haben wir in Polen ja gewonnen, das war der erste Schritt" , sagt Flügelstürmer Tim Lemperle von der SpVgg Greuther Fürth.

Der 2:1-Sieg in Lodz am 7. Juni 2022 war vor allem für die Polen schmerzhaft, verhindert er doch am letzten Spieltag noch die Teilnahme an den EM-Playoffs. "Unser klares Ziel ist, Polen auch zu Hause zu schlagen" , sagt Lemperle. Was nicht einfach werden dürfte: Aktuell ist Polen seit zehn Begegnungen ungeschlagen, in der EM-Qualifikation gab es vier Siege und 11:1 Tore.